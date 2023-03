ALBERTO STEFANO GIOVANNETTI SCENDE NUOVAMENTE IN CAMPO “MI RICANDIDO PER GARANTIRE SVILUPPO A PIETRASANTA

IL SINDACO ALBERTO STEFANO GIOVANNETTI SCENDE NUOVAMENTE IN CAMPO

“MI RICANDIDO PER GARANTIRE SVILUPPO A PIETRASANTA: DA OGGI TUTTE LE

PERSONE A MIO SOSTEGNO SARANNO SUL TERRITORIO”

Continuità, concretezza e ascolto.

Sono queste le direttrici della campagna elettorale del sindaco Alberto

Stefano Giovannetti che scende nuovamente in campo per le amministrative

del 14-15 maggio, con lo slogan “Ancora insieme per Pietrasanta”.

Nella nuova sede elettorale di via Aurelia, nell’area Conad, il

candidato, affiancato dai coordinatori di partito (Erano presenti per la

Lega l’onorevole Elisa Montemagni, l’europalamentare Susanna Ceccardi,

l’onorevole Andrea Barabotti, il consigliere regionale Massimiliano

Baldini, il commissario della Versilia storica Omar Mallegni, il

segretario provinciale Riccardo Cavirani; per Forza Italia il

consigliere regionale Maurizio Marchetti, il coordinatore comunale

Simone Tartarini)

ha ufficializzato la sua corsa alle comunali di Pietrasanta, sostenuto

da Lega, Forza Italia e dalla lista civica Ancora

Pietrasanta-Giovannetti sindaco.

“Mi ripresento con convinzione ed energia _ esordisce Giovannetti _ in

primis per completare una serie di lavori e progetti avviati dalla mia

amministrazione e che devono assolutamente essere portati a termine: mi

riferisco, ad esempio, al nuovo Stadio, alla riqualificazione di

palazzo Moroni e del complesso di Sant’Agostino, al recupero della Rocca

di Sala, alla valorizzazione di tutta la Versiliana e alla costruzione

del nuovo polo scolastico di Marina, progetto premiato da oltre 6

milioni di fondi Pnrr. Intendo proseguire nel rilancio di Pietrasanta in

ambito culturale e artistico, non solo attraverso grandi eventi

espositivi ma mettendo ancora più in evidenza l’attività dei nostri

artigiani e sostenendoli, nel proseguirla, anche con progetti che ne

accompagnino il naturale ricambio generazionale, oggi purtroppo non così

fluido come il settore meriterebbe. Altro obiettivo sarà quello di

migliorare l’assetto del Municipio, proseguendo nell’attività di

riorganizzazione e sviluppo tecnologico degli uffici per un servizio al

cittadino sempre più efficace e lavorare in modo ancora più capillare

sulla vivibilità delle frazioni con strategie di sicurezza stradale,

sicurezza personale e politiche ambientali calibrate su ogni singolo

contesto”.

Il candidato ha poi anticipato le strategie della campagna elettorale.

“A sostenermi _ prosegue _ è il centrodestra con Lega e Forza Italia, al

cui interno è presente un’area civica e la mia lista, Ancora

Pietrasanta: è una nuova esperienza, voluta per permettere a tutte le

persone che non avrebbero mai avuto la possibilità di far politica,

perchè non intendono aderire a partiti o movimenti politici, di

partecipare a questa meravigliosa opportunità, concorrere alla vita

amministrativa della città per i prossimi 5 anni. Da queste liste,

infatti, dovrà uscire il gruppo dirigenziale del futuro e ci sarà

davvero spazio per tutti. La coalizione a mio sostegno sta dimostrando

di avere molta energia e la scelta sarà quella di essere presenti sul

territorio: non per cercare consensi ma per dimostrare, come del resto

abbiamo fatto finora, che la politica si fa in strada, vicino a

casalinghe, studenti, pensionati e imprenditori. Per recepire istanze e

dare risposte, con le azioni concrete e non con le chiacchiere,

prendendoci ogni fino all’ultimo grammo di responsabilità per scegliere,

decidere e rendere sempre migliore la nostra città”.