IL CANDIDATO SINDACO ALBERTO STEFANO GIOVANNETTI ILLUSTRA IL PROGETTO DEL NUOVO POLO SPORTIVO DI FOCETTE

‘RILANCERÀ’ LA FRAZIONE’

Il nuovo polo sportivo di Focette sarà il trampolino di (ri)lancio per

la frazione: Alberto Stefano Giovannetti, candidato sindaco di

Pietrasanta con il sostegno di Lega, Ancora Pietrasanta e Pietrasanta

prima di tutto-Forza Italia, entra nel dettaglio del progetto che sta

prendendo forma nell’area dell’ex Tennis Club Focette.

“Qualcuno che non conosce il progetto – interviene il candidato – e oggi

si dimentica di aver contribuito, anni fa, alla trasformazione della

zona in area a uso sportivo, con variante urbanistica, potrebbe

alimentare qualche equivoco a uso elettorale: voglio sgomberarlo

subito”. Il nuovo impianto polivalente, come ricorda Giovannetti, oltre

a “otto campi da padel, un sistema di pareti artificiali per

l’arrampicata e zone per spinning e pilates, prevede quasi 4 mila metri

quadrati a verde, con prati a bassa richiesta di irrigazione, alberi e

siepi”. Anche sulla gestione del project che ha affidato la

realizzazione del polo sportivo alla Sentinel Group di Milano, il

candidato precisa che “c’è stato un bando pubblico, in virtù del quale

la società aggiudicatrice realizzerà la nuova area e la gestirà per

trent’anni versando al Comune un canone annuo. Alla scadenza di questo

periodo, Pietrasanta entrerà a pieno titolo in possesso dell’impianto”.

L’ultima sottolineatura è per l’idea del sottopasso pedonale: “Sono e

siamo da sempre contrari – chiude Giovannetti – per motivi di decoro e

tutela della sicurezza delle persone”.