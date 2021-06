Alberto Angela a Lucca per le nuove puntate di “Meraviglie – la Penisola dei tesori”

Alberto Angela era oggi a Lucca per girare le nuove puntate di “Meraviglie – la Penisola dei tesori” la seguitissima trasmissione che, dopo una pausa forzata per gli effetti dell’emergenza sanitaria, ha ripreso la produzione per la prossima stagione televisiva di Rai Uno.

Con il supporto degli uffici turismo e cultura del Comune di Lucca, la troupe Rai ha esplorato alcuni dei più significativi monumenti cittadini. Alla fine di una mattinata di riprese, Angela si è intrattenuto per un veloce saluto con il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti che hanno consegnato al celebre paleontologo, divulgatore scientifico e conduttore televisivo un buccellato a ciambella, il tipico dolce lucchese documentato dal tardo medioevo.