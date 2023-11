AL VIA UNA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SU LUCCASENZABARRIERE.APP, L’APPLICAZIONE CHE CONSENTE DI CONOSCERE L’ACCESSIBILITA’ DI ATTIVITA’ PRIVATE ED EDIFICI PUBBLICI

Realizzata dall’associazione Luccasenzabarriere vede la collaborazione del Comune che ha messo a disposizione gratuitamente due spazi per l’affissione dei manifesti

Partirà nei prossimi giorni sul territorio di Capannori una campagna di informazione per promuovere senzabarriere.app, l’applicazione realizzata dal Luccasenzabarriere ODV grazie alla quale è possibile conoscere l’accessibilità alle persone con disabilità di attività private ed edifici pubblici. L’applicazione è stata realizzata dopo un importante lavoro di mappatura realizzato anche sul territorio di Capannori, dall’associazione con la collaborazione del Comune e degli studenti dell’IIS Carrara-Nottolini-Busdraghi, del Polo sc.tec.prof.le Fermi-Giorgi e l’ISI Pertini.

L’amministrazione comunale collabora alla campagna mettendo a disposizione gratuitamente due spazi per l’affissione dei manifesti promozionali che riportano lo slogan ‘Costruiamo un mondo accessibile! Senzabarriere.app. L’alleato perfetto!’ : uno è nei pressi della sede comunale di piazza Aldo Moro e l’altro al parco Pandora di Segromigno in Monte.

“Con questa iniziativa vogliamo far conoscere a tutti i cittadini questa applicazione che riteniamo utile soprattutto per indicare l’accessibilità ad attività private, ma anche ad edifici pubblici, alle persone con disabilità, nonchè per segnalare i servizi presenti per le famiglie, come le postazioni per l’allattamento ed il cambio del pannolino, oppure, per fare un altro esempio, le attività di ristorazione dove vengono preparati piatti per celiaci – spiega Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere ODV-. Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione Banca Del Monte di Lucca e l’Ortopedia Michelotti per il contributo dato per realizzare la campagna e l’amministrazione comunale per averci messo a disposizione gratuitamente spazi per l’affissione dei manifesti”.

“L’app realizzata da Luccasenzabarriere è uno strumento innovativo e molto utile, in particolare per le persone con disabilità, ma in generale per tutta la cittadinanza – afferma l’assessore ai diritti, Serena Frediani-. Per questo motivo abbiamo collaborato alla sua realizzazione ed ora proseguiamo la nostra collaborazione con l‘associazione mettendo a disposizione spazi gratuiti per l’affissione dei materiali della campagna di informazione. Ricordo che grazie al progetto ‘Botteghe accessibili’, sempre promosso dall’associazione Luccasenzabarriere ODV, come Comune abbiamo dotato più di venti attività commerciali del nostro territorio di pedane mobili per consentire l’accessibilità alle persone con disabilità , ma anche ad anziani e neo-genitori con carrozzine e passeggini”.