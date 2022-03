AL VIA UN SOPRALLUOGO NELLE FRAZIONI MONTANE PER DARE AVVIO A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO

SERAVEZZA – Entro la prossima settimana il sindaco Lorenzo Alessandrini con il vice sindaco e assessore al decoro urbano Adamo Bernardi, compiranno un sopralluogo nelle frazioni della montagna seravezzina per un monitoraggio degli interventi da realizzare. Lo ha annunciato lo stesso assessore Bernardi nel corso del consiglio comunale, rispondendo a una interrogazione della consigliera Mara Tarabella di Insieme che richiamava l'attenzione su alcune problematicità del territorio. "L'intervento sinora realizzato sulla montagna – spiega l'assessore Adamo Bernardi – è quello di riaccensione dei lampioni sulle strade di collegamento tra i vari paesi, una vera priorità data la necessità di garantire la sicurezza di queste arterie. Conclusi interventi urgenti nella piana, che presentava numerosissime situazioni di degrado, avvieremo adesso una serie di interventi nelle frazioni montane. Siamo consapevoli che sono numerose le situazioni su cui mettere mano e il sopralluogo con il sindaco servirà proprio a una ricognizione generale che permetterà di creare una tabella di marcia".