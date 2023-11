Al via oggi (sabato) alle 17 al Palazzo delle Esposizioni di Lucca

“Giuseppe Del Debbio. Studio d’artista” , la retrospettiva dedicata al pittore e scultore lucchese , a cura di Alessandra Trabucchi .

Un’opera sarà esposta nell’ atrio del Comune di Capannori

Ingresso libero

Le donne, l’arte, l’ispirazione. “Giuseppe Del Debbio. Studio d’artista”. Apre i battenti oggi pomeriggio (sabato 11 novembre 2023) alle 17 il Palazzo delle Esposizioni di Lucca per la mostra retrospettiva dedicata all’artista lucchese, aperta al pubblico da domenica 12 novembre a domenica 10 dicembre 2023 a ingresso libero.

L’esposizione delle opere del pittore e scultore è a cura di Alessandra Trabucchi ed è promossa dalla Fondazione Lucca Sviluppo e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca; il progetto è condiviso con la famiglia e gli amici, vede il contributo del Comune di Capannori e il patrocinio del Comune di Lucca; l’evento inaugurale è realizzato con una collaborazione artistica del Liceo Musicale Passaglia di Lucca.

Alla preview per la stampa sono intervenuti il consigliere della Fondazione BML, Lamberto Serafini, la consigliera della Fondazione Lucca Sviluppo, Elena Cosimini, la curatrice, Alessandra Trabucchi, alla presenza anche della famiglia di Del Debbio.

“In questa mostra c’è un percorso, una fase di maturazione dell’arte di Giuseppe – dice Serafini, amico dell’artista -. Mi ricordo una prima fase di ispirazione etrusca perché in quel momento studiava fortemente questo soggetto. Poi c’è stata una evoluzione e nella mostra vediamo tutte queste fasi, fatte di riflessioni profonde”.

“E’ un progetto che abbiamo condiviso con la famiglia – aggiunge Cosimini – e alla quale ha contribuito anche Silvia Papini, studentessa dell’Università di Pisa che sta realizzando una tesi di laurea su Del Debbio. Nell’arco di questo mese faremo iniziative di approfondimento, la prima delle quali è giovedì 16 novembre alle 17, quando presenteremo il catalogo e faremo una visita guidata con la curatrice. L’opera nell’atrio del Comune di Capannori è stata allestita ieri ed è quindi visibile al pubblico. Speriamo ci sia un’occasione per visitare anche lo studio dell’artista a Sant’Ilario di Brancoli”.

“Il femminile è il tema dominante, non banalizzato, anzi in un percorso che arriva alla sacralità – spiega Trabucchi -. Nelle sue opere scultoree ci sono momenti ‘dietro le quinte’ e quotidiani che restituiscono la freschezza alla scultura, che non è lontana dalle case ma che può stare nelle case anche per i formati. Sant’Ilario è un luogo speciale con sculture che rendono effetti scenografici e dipinti ad hoc: la sua casa-studio è un tutt’uno con la sua arte”.

Nell’esposizione, che porta nelle sale del Palazzo di piazza San Martino 35 sculture in bronzo, il tema della figura umana appare come prevalente. L’esposizione è arricchita da 15 opere pittoriche e da alcuni taccuini con disegni dell’artista. Per tutta la durata della mostra, l’opera “Gli amanti” sarà esposta nell’atrio del Comune di Capannori.

Questo pomeriggio, in occasione dell’inaugurazione, il momento musicale sarà eseguito dalle allieve e dagli allievi del Liceo Musicale Passaglia Marianna Gori, Gabriella Mosca, Elena Graunar, Eva Perin, Giulia D’Alessandro, Margherita Giulianelli, Silvia Bandieri, Delia Galliano, Amina Nizzoli, Elisa Traversa, Rachele Bertei, Sofia Ercolini, Agata La Monica, Tessa Sansone, Margherita Simonetti.



“Giuseppe Del Debbio. Studio d’artista”

A cura di Alessandra Trabucchi

Palazzo delle Esposizioni di Lucca (Fondazione Banca del Monte di Lucca)

Piazza San Martino 7, 55100 Lucca

Orario: dal martedì alla domenica ore 15/19

Catalogo con testo critico di Alessandra Trabucchi, edito da Maria Pacini Fazzi in Lucca

Per informazioni: Fondazione Banca del Monte di Lucca

T. +39 0583 464062