Corsi di ‘Break Dance’ e di ‘Graffiti’ gratuiti per adolescenti e giovani dai 13 ai 25 anni allo spazio culturale’ Logos’ di Marlia. Li propone a partire da sabato 1° ottobre l’amministrazione comunale nell’ambito di un progetto sulle politiche giovanili per il quale si è aggiudicata un finanziamento regionale di circa 20 mila euro attraverso la partecipazione ad un bando.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad ottenere questo finanziamento che ci consente di realizzare alcune prime nuove iniziative a favore dei giovani del nostro territorio rispondendo concretamente alle loro esigenze – affermano il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi e la consigliera comunale, Lia Miccichè -. Si tratta di una nuova proposta di aggregazione e di apprendimento che è stata formulata recependo le richieste delle ragazze e dei ragazzi di Capannori emerse durante un percorso di partecipazione a loro rivolto per renderli protagonisti nella individuazione e progettazione di interventi ed azioni a favore della comunità giovanile. Ringraziamo l’associazione Agorà per la sua collaborazione nell’organizzazione e gestione di queste attività, costituendo un soggetto importante dal punto di vista aggregativo”.

Entrambi i corsi si svolgeranno nello spazio ‘Logos’ situato nella sede dello ‘Sportello al Cittadino zona nord’ di Marlia (ex circoscrizione), vicino al mercato e si articoleranno in quattro incontri pomeridiani. Il corso di ‘Break Dance’ sarà tenuto da professionisti del settore ed è rivolto ai ragazzi interessati ad apprendere questa disciplina di ballo della cultura hip hop caratterizzata da tecniche e mosse spettacolari. I corsi sono in programma l’1, 8, 21 e 24 ottobre dalle ore 15 alle ore 16.30. Il corso ‘Graffiti’, anch’esso tenuto da professionisti della materia, guiderà i giovani partecipanti nell’apprendimento della pittura murale basata sull’espressione della propria creatività tramite interventi pittorici sul tessuto urbano. Il corso è in programma il 4, 11, 18 e 25 ottobre dalle ore 15 alle ore 17.00.

In occasione del primo giorno del corso di break dance, nello spazio di Logos sabato 1 ottobre alle ore 15.00 sarà inaugurato il biliardino acquistato grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca che verrà messo a disposizione dei giovani e di tutti coloro che intendono utilizzarlo.

E’ inoltre prevista una serata conclusiva di entrambi i corsi in programma venerdì 28 ottobre alle ore 20.30 con un DJ Set e l’esibizione dei ragazzi del corso di break dance.

Per iscriversi ai corsi è possibile inviare una mail all’indirizzo logos.marlia@gmail.com, oppure recarsi direttamente presso Logos a Marlia il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Per informazioni tel. 331 6578335. I giovani possono seguire le iniziative a loro dedicate sul profilo Instagram

instagram.com/giovanicapannori=