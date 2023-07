AL VIA MARTEDI’ 18 LUGLIO LA RASSEGNA ‘ESTATE IN CORTE’ PROMOSSA DAL COMITATO PAESANO SAN COLOMBANO

Prenderà il via martedì 18 luglio l’iniziativa ‘Estate in corte’, giunta alla XIII edizione, promossa dal Comitato Paesano San Colombano con il patrocinio del Comune. Sei in totale gli incontri che si svolgeranno fino al 29 agosto.

Di seguito il programma: martedì 18 luglio, Corte Carraia: Una serata con il Kamishibai, storie per grandi e piccini di Silvia Granucci; martedì 25 luglio, Corte Conchi’ Pensieri e parole in vernacolo con Gavorchio, Gigi e Marco; martedì’ 1 agosto Corte Lencioni basso: Concerto della banda La Giacomina; martedì 8 agosto corte Al Peso: spettacolo di magia con gli ‘Al Quadro’; martedì 22 agosto corte Bicchio: Persone, luoghi e storie delle montagne’ con Marco Piccolino; martedì 29 agosto, corte Al Monco: film per tutti-Il piccolo Yeti. Gli incontri, ad ingresso libero, hanno inizio alle ore 21. In caso di pioggia l’incontro sarà posticipato al giovedì. Alla serata seguirà un rinfresco offerto dal gruppo Donatori di sangue Fratres.