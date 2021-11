AL VIA LO SPORTELLO BADANTI A MASSAROSA

Lo sportello sarà operativo nella sede distaccata del Comune di Massarosa in via Papa Giovanni XXIII il lunedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 ed il venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

Un luogo fisico ed un servizio importante per le famiglie che hanno una persona non autosufficiente di cui prendersi cura. Un progetto elaborato dalla Cooperativa “Donne e lavoro” e finanziato con fondi regionali attribuiti alla Zona Versilia.

Il progetto permette un supporto degli anziani e delle loro famiglie con personale qualificato in grado di dare risposte mirate e individualizzate rispetto al bisogno di cura, partendo dalla fragilità dell’anziano e individuando l’operatore familiare che risponda al meglio a queste esigenze.

Attraverso gli sportelli badanti vengono raccolte le informazioni relative alle esigenze delle famiglie e alle competenze degli operatori, inserendo tutti i record così registrati in un’apposita banca dati. In seguito, vengono incrociate domanda ed offerta per garantire un servizio su misura.

“Il progressivo aumento dell’età media nel nostro Paese ha visto crescere la presenza di persone non autosufficienti all’interno dei nuclei familiari – commenta la Sindaca Simona Barsotti – a questo dobbiamo dare risposte professionali e all’altezza. Da qui nasce il progetto dello sportello badanti, uno strumento per far incontrare domanda ed offerta in un contesto costantemente monitorato”.

Si tratta, inoltre, di un servizio di accompagnamento alla regolarizzazione nel campo delle prestazioni domiciliari private con regolari contratti di lavoro e di informazione sulle opportunità offerte dal territorio, anche in materia di accesso ai sussidi di tipo economico e operativo per le famiglie.

“Un progetto che contrasta il mercato irregolare dovuto a condizioni di necessità – spiega l’assessora al sociale Alberta Puccetti – gli sportelli creano un circolo virtuoso favorendo la formazione degli operatori e l’accesso delle famiglie a contributi e fondi che permettano a tutti servizi professionali”

Ulteriori info al 342 6313873 badanti@coopdonnelavoro.it