CAPANNORI – Al via l’iniziativa ‘La cultura a casa tua’!

Cari cittadini, care cittadine,

Abbiamo messo in campo una nuova misura per alleggerire la giornata delle persone, soprattutto quelle anziane, che escono poco di casa a causa del Covid.

Abbiamo attivato, per chi ne ha bisogno, la consegna a domicilio dei libri della biblioteca.

Come funziona? Il cittadino di Capannori chiama la biblioteca comunale ‘Artèmisia’ allo 0583/936427 chiede in prestito il libro che vuole e ne chiede la consegna a domicilio.

A quel punto, entro 24-48 ore dalla richiesta, sarà un volontario della nostra preziosa Protezione Civile a portargli il libro a casa.

Un modo per non far mancare a nessuno la compagnia di un buon libro, utile spesso per sentirsi meglio.

Piccole cose, grandi cose.

LUCA MENESINI