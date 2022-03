Al via “Le domeniche del Romanico”, cinque appuntamenti con l’escursionismo per valorizzare il Romanico minore sul Monte Pisano

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Lucca nell’ambito del progetto Itinera Romanica+. Gli itinerari sono privi di difficoltà tecniche e due di essi sono percorribili da persone con disabilità accompagnate da conduttori di joelette. Partecipazione gratuita ma è necessaria la prenotazione.

A partire da domenica prossima, 6 marzo, e fino a domenica 3 aprile, il Comune di Lucca organizza “Le domeniche del Romanico”, cinque escursioni naturalistico-culturali rivolte a cittadini e visitatori, per la riscoperta delle chiese e pievi del periodo romanico di Gattaiola, Meati, San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria del Giudice e Pozzuolo. Le visite rientrano nell’ambito di Itinera Romanica+, un progetto transfrontaliero tra Italia e Francia che valorizza la ricchezza culturale del Romanico e si impegna in favore dell’accessibilità fisica e digitale del patrimonio naturalistico e storico-culturale, affinché sia fruibile al maggior numero di cittadini e visitatori, incluse le persone con disabilità motorie o sensoriali. I percorsi sono tutti realizzati lungo itinerari escursionistici privi di difficoltà tecniche e, per le loro caratteristiche, due di essi possono essere praticati anche da persone con ridotte capacità motorie, accompagnati da conduttori di joelette.

Si comincia domenica 6 marzo con l’anello di Meati (escursione a piedi e joelette), poi domenica 13 marzo sarà la volta di Lucca – Badia di Cantignano (escursione a piedi e joelette), domenica 20 marzo Lucca – Sant’Andrea di Compito (escursione a piedi), domenica 27 marzo toccherà all’anello di Santa Maria del Giudice (escursione a piedi) e infine domenica 3 aprile Lucca – Santa Maria del Giudice – San Lorenzo a Vaccoli (escursione in bicicletta). Tutti gli appuntamenti saranno condotti da guide ambientali escursionistiche.