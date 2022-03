È stato pubblicato il bando per presentare domanda e ricevere un contributo a prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole

I cittadini in possesso dei requisiti possono farne richiesta in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2022 ma l’erogazione del contributo avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I contributi straordinari sono concessi in presenza di un provvedimento di intimidazione di sfratto per morosità incolpevole ( perdita di lavoro, licenziamento, cassa integrazione…) ancora non convalidato, in presenza di convalida ma senza esecuzione ma si rivolge anche a tutti i cittadini che pur non essendo destinatari di provvedimenti di sfratto, presentino apposita autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita di reddito ai fini IRPEF superiore al 25%.