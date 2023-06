AL VIA LA ZTL NEL CENTRO DI SERAVEZZA

SERAVEZZA – Prende il via questa sera (sabato 17 giugno), sino al prossimo 17 settembre, la zona a traffico limitato nel centro storico di Seravezza. Il provvedimento, in vigore dalle ore 18 alle 24, interesserà via Roma sull’intero sviluppo e piazza Carducci con il divieto di transito per tutti i mezzi, compresi i velocipedi e i veicoli in uso a persone invalide, oltre che il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.

Il provvedimento specifica anche che, per quanto riguarda piazza Carducci, nel tratto compreso tra via Bigongiari e via SS. Annunziata è consentito il transito e la sosta per i mezzi in transito dalla via Bigongiari, così come nel tratto tra via SS. Annunziata e via Lungo Serra è permesso il passaggio dei veicoli provenienti da via SS, Annunziata.

Inoltre va tenuto presente che parte della centrale piazza seravezzina è già oggetto di provvedimenti che l’hanno pedonalizzata, alla luce di un provvedimento teso a impedire le soste selvagge e a garantire maggiore sicurezza per i pedoni.

“Un provvedimento che ho personalmente illustrato ai commercianti – spiega l’assessore alle attività produttive e all’ambiente Michele Silicani – attraverso un confronto franco e teso a una valorizzazione dell’area, delle attività commerciali e delle iniziative in programma. La recente riorganizzazione dei parcheggi, con la realizzazione di nuovi stalli, ha permesso di risolvere tante problematiche. La chiusura della zona alle auto, prevista ogni sera alle ore 18, consente di preparare il centro storico ad accogliere i visitatori e i turisti, tanto più che questa esigenza è risultata chiara alla luce delle numerose manifestazioni che si stanno moltiplicando e che richiedono provvedimenti utili a garantirne uno sviluppo ordinato. In ogni modo monitoreremo la situazione e il provvedimento potrà essere rivisto alla luce di eventuali necessità”.

Il centro storico di Seravezza si prepara dunque alla nuova stagione che fa pensare a un incremento di presenze, in un collegamento con l’area Medicea e nell’ottica di potenziare sempre più una valorizzazione coordinata dei vari spazi.

Tra l’altro è notizia delle ultime ore la proroga dell’allestimento dell’oliveto in piazza Carducci: “è stato deciso di mantenere questa straordinaria scenografia – aggiunge Silicani – compatibile con il mercato settimanale e capace di dare al paese, agli esercizi commerciali della zona e alle attività culturali e artistiche un valore aggiunto per le loro iniziative. Comune e Pro Loco si faranno carico di un coordinamento che consentirà la regolare irrigazione di queste piante per le quali assicuriamo la massima cura e tutela”.