Dalla prossima settimana i lavori progettati della Provincia di Lucca per un investimento di 265mila euro

VIABILITÀ MEDIAVALLE: AL VIA LA SISTEMAZIONE DEL PONTE LOMBARDINI SULLA SP. N 7 A BARGA

Scatteranno lunedì prossimo, 5 giugno, i lavori di manutenzione programmati dalla Provincia di Lucca del Ponte Lombardini nel centro abitato di Barga, sulla sp n. 7 di Barga.

L’intervento fa parte dell’Accordo-quadro sui ponti relativo alle opere di straordinaria manutenzione e prevede un investimento della Provincia di 265mila euro di provenienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Risorse che serviranno per ripristinare le porzioni in muratura e sistemare la struttura in cemento armato del ponte barghigiano che presenta i naturali segni del tempo.

“Si tratta di un intervento importante – dichiara il consigliere provinciale con delega alla viabilità della Mediavalle Patrizio Andreuccetti – perché mirato soprattutto a garantire ed innalzare i livelli di sicurezza stradale senza stravolgere il manufatto con lavori compatibili dal punto di vista sia urbanistico che paesaggistico. Un intervento che rientra nell’ampio programma di sistemazione e adeguamento dei ponti e dei viadotti di competenza della Provincia che ha ottenuto, per questo, finanziamenti specifici dal Ministero”.

“Rivolgo un ringraziamento alla Provincia di Lucca – aggiunge la sindaca di Barga, Caterina Campani – che si è mostrata sensibile rispetto alla richiesta di inserire nel piano di riqualificazione dei ponti e delle viabilità del territorio provinciale anche il Ponte Lombardini. Questo intervento si inserisce molto bene nella riqualificazione complessiva del parco Kennedy che stiamo portando avanti come amministrazione comunale e che abbiamo quasi concluso. I lavori sono praticamente finiti, manca solo l’ultima parte, che riguarda la realizzazione di un campetto, proprio sotto il ponte: intervento che realizzeremo non appena la Provincia avrà terminato la sua opera sul ponte”.

I lavori – assegnati alla Rti (Raggruppamento temporaneo di impresa) formata dalle ditte Del Debbio, Guidi Gino e Nutini costruzioni – prevedono il ripristino delle porzioni di muratura mediante demolizione e ‘ricucitura’ delle parti danneggiate in maniera localizzata e la successiva ristuccatura del paramento murario. Inoltre: il ripristino del calcestruzzo degradato mediante rimozione delle parti distaccate e della vegetazione radicata nella struttura, la idropulitura di tutte le superfici, l’applicazione di anticorrosivo e protettivo per le armature esposte, il ricollegamento di parte di armature ritenute non idonee a causa della corrosione, nonché il ripristino delle parti di calcestruzzo mancanti mediante appositi prodotti e l’applicazione su tutta la superficie di mano protettiva, la successiva scarificazione del manto stradale, impermeabilizzazione della soletta in cemento armato e la successiva ripavimentazione della carreggiata, oltre alla ripulitura e al rinnovamento dei marciapiedi, nonché delle ringhiere protettive.

I lavori dovrebbero durare circa l’arco dell’estate e saranno eseguiti a transito aperto, con l’unica eccezione della fase dell’impermeabilizzazione della soletta, il cui periodo temporale sarà concordato tra Provincia e Comune al fine di ridurre l’impatto sulla circolazione stradale e sulle attività connesse (manifestazioni locali, scuole, attività lavorative, ecc.). Contemporaneamente il Comune ha quasi concluso la riqualificazione del sottostante parco Kennedy (area sotto e ai margini del ponte), un intervento che sarà completato subito dopo quello del ponte, consegnando così alla cittadinanza un’area interamente riqualificata e fruibile.