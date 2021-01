Al via la riqualificazione di piazza XXIX maggio a Camaiore

E’ stato aperto il cantiere per la riqualificazione di Piazza XXIX Maggio a Camaiore. I lavori riguardano la principale porta di accesso al centro storico e andranno avanti fino al mese di settembre procedendo per varie fasi di lavorazione e avranno un costo complessivo di circa 810.000€

I primi due lotti di lavori riguarderanno l’adeguamento dei sottoservizi che interessano gli edifici presenti sulla piazza, la predisposizione dell’illuminazione pubblica e, attraverso un avanzamento graduale, la pavimentazione del tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e il Palazzo Littorio. In questa fase non sono previste chiusure della viabilità, dal momento che il cantiere riguarderà l’area pedonale della piazza.

