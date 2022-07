AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DI PAROLE D’ESTATE!

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DI PAROLE D’ESTATE!

Ci siamo!

Martedì 12 luglio inizia la quarta edizione di Parole d’Estate!

Torna per il quarto anno consecutivo Parole d’Estate, il festival culturale di Marina di Pietrasanta.

“L’arte di essere Raffaella Carrà” sarà il titolo del primo incontro che vedrà ospite Paolo Armelli, autore dell’omonimo libro, nonché critico e opinionista di libri, serie tv, spettacolo, costume e società per riviste come Wired, Vogue, Vanity Fair, Donna Moderna, Link e altre. Nel 2020 ha cofondato QUiD Media, una piattaforma di informazione e cultura Lgbtq+ che è un profilo Instagram, una newsletter e un podcast, e dallo stesso anno è codirettore artistico del MiX Festival Internazionale di Cinema Lgbtq+ e Cultura queer.

Con “L’arte di essere Raffaella Carrà”, a un anno dalla scomparsa della regina della televisione italiana, Armelli celebra una donna straordinaria attraverso dieci piccole “regole”. Per imparare a dare valore alla propria persona, soprattutto quando gli altri non lo fanno. A mettersi in gioco e non avere rimpianti. Ad amare la propria unicità. Per vivere tutti un po’ meglio.

A moderare l’incontro Andrea Geloni, della Libreria Nina di Pietrasanta.

Gli organizzatori – Claudia Dinelli, Lorenzo Borzonasca, Simone Coppini, Francesco Fiori e Mirko Tomagnini – ringraziano tutti coloro che stanno collaborando alla realizzazione degli incontri.

La cultura è elemento fondamentale per il rilancio del territorio e siamo felici di poter contribuire ad esso con la quarta edizione di Parole d’Estate!