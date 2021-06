Al via la prima edizione del “Festival del teatro indipendente dei giovani”

Al Real Collegio si riparte dalla cultura e dal protagonismo delle ragazze e dei ragazzi lucchesi.

Una bella occasione di arte, che attraverso il teatro permetterà a tanti giovani lucchesi di esprimersi nel cuore del centro storico.

Parte infatti nei prossimi giorni la prima edizione del “Festival del teatro indipendente dei giovani”, che vedrà la luce proprio a Lucca, grazie all’impegno del collettivo “Spazio LUM”, in collaborazione e col patrocinio di Comune di Lucca e Real Collegio.

A presentare il programma, la presidente di Spazio LUM Nicol Claroni, assieme al consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Daniele Bianucci e al presidente del Real Collegio Francesco Franceschini.

Sei appuntamenti (da domenica 4 luglio fino a settembre), tanti giovani artisti lucchesi coinvolti e lo scenario magico del Real Collegio: sono questi i punti di forza del Festival, che nell’idea degli organizzatori conta di diventare un momento fisso, e sempre più forte, della vita culturale e giovanile della Città.

“Lo spazio LUM, acronimo di Lucca Underground Movement, è un soggetto artistico che opera nella nostra città dal 2016, quando aprì la galleria autogestita in Via del Pavone – spiega la presidente Nicol Claroni – Una realtà multiforme e multidisciplinare che ha lavorato con circa duecento artisti emergenti e non, della città di Lucca e dintorni, sempre concentrandosi sulla valorizzazione dei talenti grezzi locali. Dalle mostre di arte visiva nelle gallerie ai concerti del circolo ARCI, questo collettivo antisessista, antifascista, antirazzista e pro LGBT+, è sempre rimasto attivo e in ascolto di chi avesse un progetto/sogno da realizzare. Dopo l’esperienza del 2019 con la mostra pubblica al Mercato del Carmine “Agrifutura”, realizzata tutta con installazioni handmade composte di frutta, verdura, pane e muschio, il LUM si è indirizzato sempre di più nel teatro indipendente e sperimentale, pensato e scritto da giovanissimi attori e registi lucchesi”.

“Ripartiamo, in sicurezza, dalla creatività e dall’arte dei nostri giovani – sottolinea il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Daniele Bianucci – . Il teatro, prodotto direttamente dalle ragazze e dai ragazzi, diventa infatti uno strumento importante per permettere loro di esprimere emozioni, sogni, progetti. La rassegna è davvero interessante e spero, con tutto il cuore, l’intera città vorrà sostenere, con la propria attenzione, un’occasione di cultura che vede nei giovani lucchesi i veri protagonisti”.

“Il percorso di collaborazione simbiotica con il Real Collegio nasce nell’agosto del 2020 quando nel Chiostro di Santa Caterina va in scena “Anna Cappelli”, con la regia e l’interpretazione di Andrea Mattei, giovane attore lucchese adesso iscritto all’accademia di Teatro di Bologna; un grande successo, nonostante la pandemia – ricorda il presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini – . Proseguiamo adesso il percorso intrapreso, con un festival che diventa una rassegna strutturata, e che insieme faremo crescere anche negli anni a venire”.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21 al Real Collegio, previo tesseramento in loco al collettivo LUM ed è consigliata la prenotazione effettuabile su instagram, alla pagina “Spaziolum” o al numero 3280628802. Di seguito il programma del Festival:

4 LUGLIO

DIVERSI di e con CHIARA SAVARESE

è un testo inedito che parla di tutto ciò che rimane dopo una fine e di come tutto quello che rimane, tutti i pezzi, debbano poi essere affrontati, uno per uno, raccolti. Non sono tanto storie intere quelle che rimangono dalle persone, dagli incontri, dalle esperienze, sono i pezzi, sparsi, che abbiamo raccolto. Questo è quello di cui il testo cerca di trattare, sperando che almeno qualche pezzo rimanga.

18 LUGLIO

UNTIL THE COPRIFUOCO – STAND-UP Comedy NIGHT BY ERPES

Un palco, un microfono, otto comici: Lucca, dopo la pandemia, torna nuovamente a ridere. Ondata di comicità virale degli ERPES. Battute irriverenti, sarcastiche e taglienti: nessuno è al sicuro.

4 AGOSTO e 7 AGOSTO

Non siamo dermatologi – STAND-UP Comedy NIGHT BY ERPES

I comici di ERPES, solitamente dediti a spiegare di non essere un gruppo per la cura dell’herpes simplex, tornano per altre due date al Real Collegio.

Insieme ad alcuni amici portano un carico di battute, satira, disagio, riflessioni e – per chi conosce il segnale in codice – alcolici venduti sottobanco*.

Serata di stand up comedy divisa in due parti, assumibili anche separatamente.

11 AGOSTO

IL BOLO ALIMENTARE

Un altro monologo – Monologo inedito scritto ed interpretato da Debora Pioli

Siamo quello che mangiamo o quelli che vengono mangiati? Piccolo compendio della fame emotiva e motrice.

7SETTEMBRE MONOLOGHI NIGHT

con gli affezionati protagonisti del Lum : Alberto Paradossi, Asia Bove, Chiara Savarese, e Sylwia Simonetti.