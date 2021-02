No mozziconi a terra: Al via la nostra campagna di sensibilizzazione contro la brutta e inquinante abitudine di gettare i mozziconi di sigaretta a terra!

Si chiama “Grazie dei fiori” la campagna per invitare i cittadini fumatori sia a non gettare i mozziconi a terra, sia a gettarli nei cestini, nei posacenere che a breve metteremo alle pensiline, o agli appositi contenitori situati al municipio di Capannori, alla sede della polizia municipale, ad Artemisia a Tassignano, allo sportello al cittadino a San Leonardo in Treponzio e a quello a Marlia, e al parco Pandora di Segromigno in Monte (a breve, i siti raccolta aumenteranno perché coinvolgeremo le attività).

Perché “Grazie dei fiori”? Perché siamo il Comune che sta sperimentando la trasformazione delle ‘cicche’ da rifiuto indifferenziato a substrato inerte biodegradabile per la coltivazione in vivaio di piante ornamentali e arbusti.

Stiamo facendo questa sperimentazione insieme al Centro interdipartimentale ‘Enrico Avanzi’ dell’ Università di Pisa, al Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e agro-ambientali ed Ascit.