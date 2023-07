Orari, percorsi, parcheggi e divieti

AL VIA LA NAVETTA GRATUITA PER LA VALLE DEL SERRA

SERAVEZZA – Torna da questo fine settimana la navetta per i visitatori diretti nella Valle del Serra. Un servizio gestito dalla Fondazione Terre Medicee e finalizzato a facilitare il raggiungimento dei luoghi di interesse di questa vallata seravezzina, ai piedi del monte Altissimo, nota in particolare per le sue piscine naturali, riducendo in questo modo la presenza di traffico e le connesse problematiche.

In questo mese di luglio la navetta sarà attiva i giorni di sabato e domenica, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, con corse ogni 30 minuti circa. Per quanto riguarda il mese prossimo, il servizio sarà disponibile dal 1° al 20 agosto tutti i giorni e poi sabato 26 e domenica 27.

La navetta sarà anche quest’anno gratuita e partirà da piazza Carducci a Seravezza, con fermate presso la ex cava IMP, alla Desiata, al Pozzo della Madonna, infine ad Azzano e la Cappella come corsa straordinaria che verrà attivata su richiesta.

Per quanti usufruiranno del servizio è consigliato lasciare il proprio mezzo nei parcheggi gratuiti della Ceragiola (subito all’ingresso del paese, dopo il ponte del Pretale – ponte di ferro) oppure a Palazzo Mediceo. Per quanti, invece, intendono procedere con un proprio mezzo, sono a disposizione due parcheggi a pagamento: nei fine settimana quello alla ex cava IMP e tutti i giorni alla Desiata, gestiti dal Comando della Polizia Municipale.

Si ricorda che la viabilità per la Valle del Serra è oggetto di una specifica ordinanza, in vigore sino al prossimo 10 settembre in base alla quale, dalle ore 9.30 alle 19, su via Monte Altissimo, nel tratto compreso tra la località Desiata e il bivio per la Polla, presso la frazione di Azzano, è istituito il divieto di transito. Le eccezioni varranno esclusivamente per i residenti, i domiciliati e i pubblici esercizi della frazione di Azzano ai quali viene fornito un apposito contrassegno predisposto dal Comando della Polizia Municipale, i proprietari di terreni nell’area oggetto del provvedimento, i veicoli a servizio dei portatori di handicap, taxi e veicoli a locazione con conducente, dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia, nonché dei mezzi adibiti a pubblico servizio. La Polizia Municipale provvede, di caso in caso, ad autorizzare eventuali altri soggetti che faranno richiesta del pass, per motivi di lavoro o altra rilevante ragione.

L’ordinanza prevede inoltre il divieto assoluto di parcheggio sulla carreggiata, anche per i soggetti autorizzati a transitarvi, così come il senso unico a salire nella direzione Desiata-Azzano, ad eccezione dei bus navetta, dei mezzi di soccorso, della polizia e di eventuali altri veicoli per i quali, dinanzi a comprovata necessità, la Polizia Municipale potrà rilasciare specifica autorizzazione.