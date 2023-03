Al via la kermesse dedicata al gioco – 1 e 2 Aprile appuntamento a Villa Bottini,



Al via la kermesse dedicata al gioco – 1 e 2 Aprile appuntamento a Villa Bottini,



“ Giocoliamo – Festival del Gioco Artigianale in legno ”

Dai giochi di enigmi e rompicapo , a quelli di abilità e astuzia, dai giochi d’ingegno a quelli di cooperazione. Ma

anche letture animate , convention e laboratori .

Arriva a villa Bottini , Lucca, la 1 ° edizione di “Giocoliamo” la kermesse dedicata al gioco artigianale in legno .

U n evento di puro divertimento pensato per tutta la famiglia, una festa dedicata interamente al gioco creativo e

artigianale, fantasioso e inedito, con momenti di giocoleria e micro magia estemporanea.

ll festival è ideato da Vitalba Scalia di “Lucca Bimbi” e Antonio Barile di “Giocosamente” ed è organizzato e

promosso da Conexo APS , con il sostegno della Città di Lucca .

Tante le aree tematiche di questa 1° edizione; si va dall’area “Ludus in Tabula” con una spettacolare pista delle

biglie e più di 50 giochi artigianali in legno che stimolano ad un modo di giocare antico, fatto di manualità, fantasia,

ingegno ed inventiva; alla sala “Gioca la Mente” dieci postazioni nate in collaborazione con l’agenzia “Terzo

Studio” , ognuna con due giochi dalle difficoltà variabili e dai mille enigmi e rompicapo.

Il gioco si fa storia nelle fiabe animate , e diviene meraviglia nei laboratori e workshop , per presentarsi in vesti

inaspettate nelle convention dedicate alle letture condivise e al gioco, sempre presente nelle nostre vite.

Il festival avrà diverse attività a ciclo continuo ed altre ad orario.

Scopriamo nel dettaglio il programma e le varie aree dedicate:

“Ludus in Tabula”

Una grande ludoteca dei giochi in legno si va dai flipper in legno ai biliardini con anelli, dai giochi magnetici ai giochi

scientifici, cooperativi, medioevali, competitivi, realizzati con materiali riciclati e di abilità, in un contesto di gioco

rivolto a tutti, bambini e adulti; dove le sfide non sono mai impossibili. Il gioco ed il giocare nella sua forma più

pura, la semplicità e la riscoperta di abilità fini quali la mira l’intuito, l’intelligenza. Il gioco in una forma semplice ed

accattivante per ogni età e con un ampia scelta, il gioco senza tempo e per tutti.

Quando: Sabato e Domenica – dalle 10 alle 19.00 – dai 2 anni in su

“Gioca la Mente”

Lasciatevi trasportare in un viaggio tra rompicapo, paradossi geometrici e figurativi, e fra le meraviglie dei numeri e

degli indovinelli. Uno strumento collettivo per mettere alla prova le proprie capacità intuitive e logiche, le proprie

abilità e conoscenze, e la capacità di osservazione. Varie postazioni ognuna con due giochi dalle difficoltà variabili:

dagli Anagrammi, ai Tangram, dai giochi difficili e quelli impossibili. E poi la magia delle tre Torri, quella dei Misteri

della Matematica, quella dei Disegni Nascosti e delle Geometrie Impossibili, quella degli Enigmi e degli Indovinelli.

Un’area gioco per tutta la famiglia, che farà sfidare genitori e bambini a colpi di intuizioni e ingegno per un cervello

sempre in forma!

Quando : Sabato e Domenica – dalle 10 alle 19.00 – dai 5 anni in su

___________________________________________________________________________________

Vitalba Scalia cell. 348.7695994 – info@ conexoaps.com

“Gioca Kid”

Una sala con tanti giochi divertenti anche per i più piccini!

Quando: Sabato e Domenica – dalle 10 alle 19.00 – dai 2 anni in su

“Libri in Gioco – Letture Animate”

L’area delle letture animate “Libri in Gioco”, vi aspetta in un universo fatto di mille avventure da vivere. La

simpatica “Clown Scintilla” vi appassionerà con una lettura animata giocosa, che incoraggia l’ascolto attivo e stimola

e coinvolge tutti i partecipanti in un piacevole momento di condivisione tra pari e anche con i più grandi. Scaldiamo

i motori della fantasia e con buffi animali che giocano a nascondino, principesse imprevedibili, gare di puzzette,

indovinelli e filastrocche partiamo in un viaggio avventuroso fantastico nell’immaginario!

Quando: Sabato dalle 16.00 alle 18.00 e Domenica – dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 – dai 3 anni in sù

“Convention sulla lettura condivisa”

Un luogo d’incontro calmo e accogliente durante il quale confrontarsi sui benefici della lettura condivisa come

pratica quotidiana. Non una convention qualunque ma un incontro attivo al fine di trasmettere ai partecipanti le

buone pratiche della lettura condivisa, impararle e metterle in pratica a casa propria. Spazio anche ai “giochi di

voce” dove i protagonisti saranno i partecipanti.

Quando: Sabato dalle 18.00 alle 19.00 – Domenica dalle 10.00 alle 11.00 – consigliato dai 14 anni in su

“Gioco Nostrum” – Convention

Dove nasce il gioco? Cos’è il gioco? Questi e molti altri i quesiti che saranno esposti in questa convention che mette

in evidenza la pratica del gioco, la sua origine ed evoluzione nel corso degli anni anche a livello storico e scientifico.

Ma anche quanto il gioco sia presente in ogni cosa che facciamo come parte integrante della vita stessa.

Quando: Sabato e Domenica dalle 11.00 alle 12.00 – consigliato dai 14 anni in su

“Come si crea un Gioco” – Workshop

Come creare un gioco, tanti materiale, cartoni, taglierini, colla e fantasia. Un workshop attivo e creativo per creare

con le proprie mani un gioco originale da portare via con sé.

Quando: Sabato e Domenica alle 16.00, alle 16.30, alle 17.00, alle 17.30 – consigliato dai 5 anni in su

“Origami in volo” – Gioca lab

Come si crea un aereoplano? Un laboratorio guidato ad orari, e libero a ciclo continuo, durante il quale l’esperto

spiegherà come creare il proprio aereoplano di carta, e tutti i partecipanti potranno sbizzarrire la propria creatività.

Quando: Sabato e Domenica con tutor alle 10.00, alle 14.00, alle 15.00, alle 18.00 – consigliato dai 3 anni in su

Contemporaneamente verranno fatti dei piccoli spettacoli estemporanei di micro-magia e flash di giocoleria.

“Giocoliamo”: un festival dedicato alla lentezza, nello spirito del “giocare insieme e della meraviglia”.

Biglietto d’ingresso: intero unico 5 € – gratuito per bambini fino a 2 anni e diversamente abili

Biglietto online: www.conexoaps.com

Infoline e WhatsApp: 348 7695994

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/GiocoliamoFesti