CAPANNORI – AL VIA LA CONSEGNA DEI ‘BUONI SPESA’ PREVISTI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID. LE FAMIGLIE BENEFICIARIE AL MOMENTO SONO 374

I contributi sono destinati all’acquisto di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa e farmaci

A partire da domani (venerdì 18) il Comune inizierà a consegnare ai cittadini i ‘buoni spesa’, i contributi istituiti dall’amministrazione Menesini, grazie alle risorse messe a disposizione dal Governo, a favore di coloro che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus non riuscendo ad acquistare prodotti alimentari ed altri generi di prima necessità.Gli assegnatari dei buoni verranno direttamente contattati da parte del Comune per il ritiro presso uno dei quattro sportelli territoriali: nella sede comunale (piano terra), al polo culturale Artèmisia, alla Casa della Salute di Marlia (venerdì e lunedì) e allo Sportello al cittadino di Marlia (da martedì in poi).

Al momento i ‘buoni spesa’ sono stati assegnati a 374 famiglie per un totale di 1.280 cittadini, di cui 60 minori di tre anni, ed un totale di risorse che ammonta a 105.210 euro.

Con i ‘buoni spesa’ i beneficiari possono acquistare generi alimentari e di prima necessità come prodotti per l’igiene personale e della casa, farmaci e integratori alimentari, sia nei negozi di vicinato del territorio e nelle farmacie, sia nei punti vendita della grande distribuzione che hanno aderito al progetto.

Il valore totale dei ‘buoni spesa’ per i nuclei familiari composti da una sola persona è di 180 euro, per i nuclei familiari composti da 2 persone è di 240 euro, per i nuclei familiari con tre persone è di 300 euro, per i nuclei con quattro persone è di 360 euro, mentre per quelli con 5 componenti è di 420 euro. Per le famiglie con più di 5 componenti si aggiungono 60 euro per ciascun familiare. Inoltre, per le famiglie con bambini tra 0 e 36 mesi sono previsti 60 euro aggiuntivi. Gli importi si dimezzano nel caso in cui le famiglie percepiscano già altri contributi.I buoni saranno erogati in un’unica soluzione.

“In questi giorni i nostri uffici hanno lavorato a pieno ritmo per riuscire ad erogare quanto prima un considerevole quantitativo di ‘buoni spesa’ – afferma il vice sindaco con delega alle politiche sociali, Matteo Francesconi-. Il momento è particolarmente difficile per molte famiglie colpite dalle conseguenze dell’emergenza Covid e abbiamo ritenuto pertanto importante dare tempestivamente un sostegno concreto che le aiuti ad andare avanti nella vita di tutti i giorni. Ricordo che rispetto alla stessa misura erogata ad aprile scorso abbiamo aumentato l’importo dei buoni spesa per coloro che vivono da soli, che devono affrontare più spese fisse rispetto ad una famiglia con più componenti dove possono esserci varie entrate e quindi una suddivisone delle spese. Allo stesso tempo abbiamo introdotto un bonus aggiuntivo per le famiglie con bambini da 0 a 36 mesi. Inoltre, diversamente da aprile, alla luce del perdurare dell’emergenza e quindi per l’aggravarsi delle situazioni delle famiglie appartenenti alla fasce deboli possono ottenere il buono spesa anche coloro che già beneficiano di altri contributi, sebbene con importo dimezzato”.

Per accedere al beneficio economico è necessario essere residenti nel Comune di Capannori e avere un introito economico mensile attuale del nucleo familiare inferiore ai seguenti importi: 1.030 euro per un nucleo fino a 2 componenti; 1.545 euro per un nucleo di 3 componenti, 2.060 euro per un nucleo di 4 componenti, 2.575 euro per un nucleo di 5 o più componenti. Inoltre è necessario possedere una somma del saldo al 30 novembre 2020 dei conti correnti intestati ai componenti del nucleo familiare presso depositi bancari o postali che non sia superiore a 6.000 euro.

Per chiedere informazioni sui ‘buoni spesa’ o prendere appuntamento per recarsi presso uno degli sportelli territoriali, è necessario telefonare al numero 0583 428723 o scrivere una mail all’indirizzo emergenza@comune.capannori.lu. it. Il servizio di informazione e registrazione appuntamenti è attivo dal lunedì al sabato ore 9-14, il martedì e giovedì anche nell’orario 14.30 – 17.30 .

Le domande per richiedere i buoni spesa vanno presentate tramite un form presente sul sito internet del Comune nella sezione ‘Servizi online’ solo tramite identità digitale SPID. I cittadini non dotati di SPID, o che comunque non possono utilizzare la procedura informatica online per inoltrare la domanda, possono recarsi, previo appuntamento, ad uno degli sportelli territoriali appositamente attivati presso: la sede comunale di piazza Aldo Moro, la biblioteca Artèmisia a Tassignano, lo sportello al cittadino di San Leonardo in Treponzio (ex Circoscrizione) lo sportello al cittadino di Marlia (ex Circoscrizione) e la Casa della Salute di Marlia.

I ‘buoni spesa’ devono essere utilizzati entro il 28 febbraio 2021 e sono previsti controlli sula veridicità di quanto dichiarato.

Di seguito gli esercizi commerciali presso i quali è possibile utilizzare i buoni spesa:

Cooperativa agricola di consumo di Guamo; Guamo, Supermercato Sigma, Segromigno in monte; Ingro carico, Marlia; Capannori Nnour Macelleria Islamica, Capannori; Bar alimentari da Dome, Lammari; Macelleria da Giampaolo, Lammari; Pasticceria Fabirica, San Leonardo in Treponzio; Ekom Discount, Antraccoli; Macelleria Napi, Lunata; Fratelli Masini, Lammari; Conad, San Leonardo in Treponzio; La bottega del pane, Capannori; Esselunga, Marlia; Esselunga, Porcari- Lucca; Alimentari Bertolucci Rossella, Colle di Compito; Il pastificio toscano, Santa Margherita; Gelomarket, Marlia; Unicoop, San Filippo- Lucca; Macelleria Lencioni, Segromigno in Piano; Minimarket Souaba Hamid, Camigliano; Macelleria Menesini, San Colombano; Enofood il Davo, Marlia; Minimarket Abbes, Capannori; Rosticceria Gastronomia Marfisa, Capannori; Panificio Lazzeroni, Tassignano; Frutta e verdura Lencioni Stefania, Segromigno in Piano; Alimentari Carmignani Francesca, Camigliano; Panificio Pardini, Lammari; Farmacia di Lappato, Lappato; Farmacia Politi, Lammari; Farmacia SS Annunziata, Segromigno in Monte; Farmacia Biagi, San Leonardo in Treponzio; Farmacia Trotta, Marlia; Ortopedia Michelotti, San Filippo – Lucca; Farmacia San Paolo, Pieve San Paolo; Farmacia Comunale Capannori Centro, Capannori; Farmacia Comunale Capannori Nord, Lammari