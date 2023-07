AL VIA LA COLONIA PER GLI OSPITI DELLE RSA

Pellegrini: “Una novità che sta riscuotendo grande apprezzamento”

GRAZIE A UN ACCORDO TRA IL COMUNE E LE DUE STRUTTURE

Intanto è ancora possibile fare domanda a “Il mare per tutti”

SERAVEZZA – Per la prima volta la colonia comunale di Vittoria Apuana ospita gli anziani delle RSA Pio Campana e San Lorenzo. Una opportunità che è nata da un percorso di stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e i dirigenti delle due RSA seravezzine, finalizzata a un ampliamento del ventaglio dei soggetti che potranno usufruire della colonia marina.

Un’idea formalizzata a fine maggio in un incontro tra il sindaco Lorenzo Alessandrini e gli assessori Valentina Mozzoni e Stefano Pellegrini con Daniele Spina e Chiara Cecconi, rispettivamente a capo del Pio Istituto Campana e della San Lorenzo.

Sabato scorso l’avvio della colonia per le RSA che subentrano al soggiorno marino di cui hanno usufruito ventidue over sessanta.

Gli anziani delle due RSA frequenteranno la colonia comunale tutti i sabato di luglio e agosto, dalle ore 9 alle 11.30, tempo durante il quale saranno accompagnati in spiaggia dagli educatori delle strutture, potranno fare piccole passeggiate, il bagno e godere dell’ambiente marino.

“Un progetto che è stato possibile grazie al concorso di più soggetti – spiega l’assessore al sociale Stefano Pellegrini – ovvero le due RSA, la cooperativa Cassiopea, la Misericordia di Seravezza che si occupa del trasporto degli ospiti del Pio, il nostro ufficio del sociale che ha lavorato attivamente per raggiungere questo risultato”.

Il primo gruppo è composto da dieci anziani ma le richieste sono già in aumento, tanto più che sono stati pensati tutti gli accorgimenti utili a far godere loro appieno questo soggiorno marino, grazie anche all’acquisto di una particolare sedia.

“Il Pio Campana – aggiunge Pellegrini – ha acquistato questa particolare poltroncina con grandi ruote in gomma che viene messa a disposizione anche degli ospiti della San Lorenzo, grazie alla quale potranno essere portati in spiaggia pure i non deambulanti, altrimenti impediti a godere pienamente della spiaggia e ancor più del mare”.

Sabato intanto si è concluso il soggiorno per gli over sessanta che riceveranno a breve un questionario predisposto dagli uffici comunali e con il quale si intende conoscere il loro giudizio sul servizio, così da prendere in considerazione eventuali richieste e osservazioni.

Da sabato prossimo (8 luglio) colonia aperta agli ospiti del centro di accoglienza Gruppo per servire che avranno la spiaggia comunale a disposizione nella fascia del tardo pomeriggio, a luglio nei giorni di sabato e domenica, in agosto tutti i giorni.

Infine si ricorda che ci sono ancora posti disponibili per “Il mare per tutti”, l’opportunità riservata alle famiglie a basso reddito (con ISEE non superiore ai 15 mila euro annui), residenti sul territorio comunale, che potranno frequentare la struttura comunale i sabato e domenica.

Gli interessati possono presentare domanda al Comune, compilando il modulo scaricabile dal sito www.comune.seravezza.lucca.it, sezione Modulistica – Ufficio servizi sociali.