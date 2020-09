Al via la 30esima edizione di Lucca Expo Sposi; tutto per il giorno più bello

E’ giunta alla 30esima edizione la manifestazione Lucca Expo Sposi, che si tiene quest’anno negli spazi dei Chiostri del Real Collegio. Per un intero fine settimana la fiera dedicata al comparto wedding, uno dei settori che maggiormente ha sofferto l’emergenza sanitaria, registrando quasi il 90% di matrimoni rinviati al 2021, porta in città le novità e le tendenze per rendere uniche e indimenticabili le proprie nozze. Dall’abito al make up, dal viaggio di nozze ai servizi catering, dai fiori per il bouquet e la tavola fino alla location: i promessi sposi potranno trovare tra gli stand idee e proposte per organizzare al meglio il giorno più importante della loro vita.