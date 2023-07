AL VIA IL TAGLIO DELL’ERBA SU TUTTO IL TERRITORIO

IN CORSO ALTRI INTERVENTI DI DECORO URBANO

SERAVEZZA – Ha preso avvio nei giorni scorsi il taglio dell’erba che, progressivamente, interesserà tutto il territorio comunale.

Come annunciato più volte dall’assessore al decoro Adamo Bernardi, c’era piena consapevolezza sulla necessità di intervenire ma la scelta di attendere questo periodo è stata motivata dalla volontà di procedere in un periodo di minore crescita, così da razionalizzare l’intervento, anche per evidenti motivi di natura finanziaria.

Dunque, strada dopo strada, si sta procedendo al taglio dell’erba alta, in modo da garantire innanzitutto un più elevato livello di sicurezza e un maggiore decoro del territorio.

Sempre in tema di decoro urbano, si sta mettendo mano anche alla sostituzione di quelle pensiline danneggiate, così nei giorni scorsi è stata rimossa la struttura in legno presente nella piazza di Minazzana, ormai fatiscente, sostituita con una nuova. Nella stessa area si è provveduto anche a ritinteggiare lo stallo del parcheggio, così da rendere maggiormente visibile quello riservato ai portatori di handicap.

Per quanto riguarda le pensiline, la ditta Henraux – sulla base di un precedente accordo – si farà carico di acquistare la nuova struttura destinata a quanti sono in attesa degli autobus, da posizionare nell’area della stazione ferroviaria.

“Uno spazio che stiamo curando e qualificando sulla scia di quanto fatto dalle Ferrovie dello Stato – aggiunge Bernardi – infatti in questi giorni abbiamo provveduto al taglio dell’erba laddove, dopo l’estate, le Ferrovie provvederanno alla piantumazione di sette alberi per migliorare la fruibilità e l’estetica di questa area di Querceta e del servizio che è chiamata ad assolvere”.