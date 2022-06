Al via il Sail Rally delle Vele Storiche Viareggio, una flotta di scafi d’epoca nell’Arcipelago Toscano

Al via il Sail Rally delle Vele Storiche Viareggio, una flotta di scafi d’epoca nell’Arcipelago Toscano

Dal 9 al 12 giugno 2022 le vele d’epoca tornano in alto mare. Archiviata la prima edizione dello scorso anno l’Associazione Vele Storiche Viareggio riparte con il 2° Capraia Sail Rally, che vedrà circa 25 vele d’epoca e classiche raggiungere l’isola dell’Arcipelago Toscano dai porti del Tirreno con la formula della “multipartenza”. Dopo due giorni di sosta e una regata costiera, la flotta ripartirà verso le destinazioni di Marciana Marina e Portoferraio, all’isola d’Elba, dando vita al 1° Arcipelago Sail Rally. Chi lo vorrà potrà poi proseguire fino a Porto Santo Stefano per partecipare all’Argentario Sailing Week per yachts d’epoca.

L’ALTURA PER LE VELE D’EPOCA

Le vele d’epoca, spesso protagoniste di raduni-regata presso località costiere, tornano in alto mare dal 9 al 12 giugno 2022 in occasione degli eventi organizzati dall’Associazione Vele Storiche Viareggio (www.velestoricheviareggio.org). “Anche quest’anno riproponiamo una navigazione d’altura fino all’Isola di Capraia, con multipartenza dai porti del Tirreno, che soddisfa il desiderio di tanti armatori di barche classiche di confrontarsi su percorsi più lunghi, aggiungendo successivamente due nuove tappe all’Isola d’Elba”, ha dichiarato Gianni Fernandes, presidente in carica del sodalizio fondato nel 2005. In quei quattro giorni è come se si svolgessero due eventi concatenati tra loro, il 9 e 10 giugno il “2° Capraia Sail Rally”, l’11 e 12 giugno il “1° Arcipelago Sail Rally”.

9/10 GIUGNO 2022: LA FORMULA DELLA MULTIPARTENZA PER IL 2° CAPRAIA SAIL RALLY

Giovedì 9 giugno le barche partecipanti raggiungeranno l’Isola di Capraia con la formula della “multipartenza”. Sarà infatti possibile partire da un qualsiasi porto dell’Alto Tirreno (La Spezia, Viareggio, Pisa, Livorno, ecc.) e registrare con start & stop sull’applicazione Navionics Boating le coordinate che serviranno per stilare la classifica finale. Il Consorzio Lamma Meteo fornirà a tutti i partecipanti le previsioni di vento e mare per la giornata. All’arrivo in Capraia si terrà il cocktail e la premiazione del vincitore, che riceverà il Trofeo Challenge messo in palio dal Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia, vinto nel 2021 da Ojalà II. Il giorno successivo, venerdì 10 giugno, le barche si sfideranno in una regata costiera organizzata in collaborazione con la FIV, Federazione Italiana Vela, e l’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca, che si occuperà delle classifiche per le imbarcazioni con certificato di stazza CIM. In serata premiazioni e cena equipaggi in banchina. Tra le barche iscritte Airone V, Albelimar III, Artica II, Barbara, Cadamà, Crivizza, Daphne, Ella, Estella, Gazell, Gioconda, Ilda, Leon Pancaldo, Mabelle, Madifra, Magim, Margaret, Ninni, Oenone, Ojalà II, Patience, Sula, Till, Tulli, Voscià, Vistona, Yen Li. La manifestazione è organizzata con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Livorno, dei Comuni di Capraia Isola, Marciana Marina, Portoferraio e la Guardia Costiera.

11/12 GIUGNO 2022: DA CAPRAIA ALL’ELBA PER IL 1° “ARCIPELAGO SAIL RALLY”

Le navigazioni competitive per le vele d’epoca proseguiranno sabato 11 giugno 2022, quando le vele d’epoca si sfideranno in occasione del “1° Arcipelago Sail Rally”. Quel giorno, con le stesse modalità start & stop, si navigherà per circa 25 miglia da Capraia fino all’Isola d’Elba con arrivo al Circolo della Vela Marciana Marina. Domenica 12 giugno partirà la veleggiata Marciana Marina-Golfo di Procchio-Portoferraio con classifica in tempo reale, dove presso la Darsena Medicea si concluderà la manifestazione. Il Rally si svolgerà grazie agli sponsor Acqua dell’Elba, Locman, Navigo, 4F Group, Marina di Capraia, Circolo della Vela Marciana Marina, Darsena Cosimo de’ Medici, Esaom, Sacomar Yacht Agency ed i supporter Millenium, Navionics, Arura Azienda Agricola, Il Saracello, La Piana, Birrificio Ortigrandi, Azienda Agricola San Rocco. Lunedì 13 giugno chi lo vorrà potrà navigare in flottiglia da Cavo d’Elba fino a Porto Santo Stefano (GR), dove dal 15 al 19 giugno si disputerà la 21esima edizione della Argentario Sailing Week per Yachts d’Epoca, Classici e Spirit of Tradition, quarta tappa del Trofeo Artiglio 2022 e prova utile per conseguire punteggi per la Coppa AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca) del Tirreno 2022.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Associazione Vele Storiche Viareggio

www.velestoricheviareggio.org

Mob. +39 348 5809440 – E-mail: g.fernandes@velestoricheviareggio.org

UFFICIO STAMPA

Paolo Maccione – Mob. +39 347 4218095 – E-mail: maccione.paolo@gmail.com

Sandro Bagno – Mob. +39 339 5089835 – E-mail: bagnosandro@gmail.com