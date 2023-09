Bernardi: “Segnaletica e taglio del verde gli interventi in corso”

AL VIA IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA A PARTIRE DALLE AREE ADIACENTI AI PLESSI SCOLASTI

SERAVEZZA – Sono in corso da qualche giorno gli interventi di manutenzione alla segnaletica orizzontale, a cominciare dalle aree circostanti le scuole.

Dopo il plesso di Frasso e quelli di Marzocchino, i lavori interesseranno lunedì prossimo l’area adiacente alla scuola Ermenegildo Frediani di Seravezza così da garantire la realizzazione dei lavori entro il 15 settembre, giorno di avvio del nuovo anno scolastico.

“Un tipo di intervento finalizzato a incrementare il livello di sicurezza, a partire proprio da zone sensibili quali sono i plessi scolastici – spiega Adamo Bernardi, assessore al decoro urbano -, facendo sì che la segnaletica sia maggiormente visibile. Al di là del rifacimento della segnaletica orizzontale e della presenza di agenti della Polizia Municipale in prossimità delle scuole, raccomandiamo sempre il rispetto del codice della strada e la massima prudenza, su ogni via, rispettando i limiti di velocità e quanto prescritto dal codice della strada”.

Dunque i lavori in corso riguardano in particolare il rifacimento di quella segnaletica che risulta scolorita, come strisce pedonali, stop e stalli dei parcheggi, cui si aggiunge in molti casi la sostituzione della segnaletica verticale laddove si trovino cartelli deteriorati.

“Purtroppo gran parte della segnaletica presente sul territorio è deteriorata e necessita di sostituzione – aggiunge Bernardi – ma è chiaro che non possiamo procedere con una sostituzione generale ma procedendo di volta in volta a seconda delle necessità, con interventi che saranno realizzati seguendo, come è evidente, il criterio prioritario della sicurezza”.

Nel frattempo continua il taglio del verde su strade, spazi pubblici e cimiteri, su tutto il territorio.

“Abbiamo avuto una stagione molto particolare – conclude Bernardi – con una crescita incontrollata del verde alla quale abbiamo cercato di far fronte, anche in questo caso, seguendo le priorità della sicurezza e delle risorse a disposizione. Passato il periodo critico, stiamo intervenendo progressivamente su ogni zona così da tenere sotto controllo la crescita del verde, con interventi straordinari di taglio delle siepi come nel parcheggio del cimitero di Querceta, nei pressi della piscina comunale e al parco pubblico di via Piave, con abbassamenti e potature tali da consentire la massima visibilità e quindi la necessaria sicurezza”.