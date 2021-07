Al via il primo concerto di Opera Barga 2021

BARGA – E’ partito a Barga, con il concerto tenutosi nel chiostro del conservatorio di Santa Elisabetta, in una cornice davvero bella, il programma del festival Opera Barga 2021.

Per il primo appuntamento, uno dei concerti da camera proposti nell’ambito del programma di “Musica nei borghi”, un ospite d’eccezione come Danilo Rossi e la sua viola e con lui anche Simone Bernardini, collaboratore storico del festival nonché uno dei violinisti più stimati in Italia ed Europa. Con loro gli archi dell’Ensemble Le Musiche.

E’ stato presentato un repertorio che è iniziato con Tartini – Concerto in Re Magg. per flauto e archi ed è proseguito con Mozart, con la Sinfonia Concertante per violino e viola.

Una bella serata, salutata da un pubblico attento e competente e introdotta dai saluti del presidente del festival, Nicholas Hunt, che ha aperto il calendario degli eventi barghigiani che proseguirà con i concerti di Musica dei Borghi, gli eventi di Pianobarga e con i due eventi clou che a Barga saranno il 9 agosto , il Viaggio in Requiem (Chiostro S. Elisabetta) omaggio alla musica contemporanea su testo di Francesca Caminoli e adattamento di David Plante (Voce recitante Daniela Piperno) e l’11 agosto l’opera in forma di concerto La ninfa e il pastore (Serenata a tre) di Antonio Vivaldi, per 2 soprano e tenore che sarà diretta dal grande della musica barocca Federico Maria Sardelli nella bella cornice del piazzale del Fosso.