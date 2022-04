AL VIA IL PERCORSO PARTECIPATIVO ‘GIOVANI IN CO-PROGRAMMAZIONE’.

AL VIA IL PERCORSO PARTECIPATIVO ‘GIOVANI IN CO-PROGRAMMAZIONE’. RAGAZZI E RAGAZZE PROTAGONISTI DELLA PROGETTAZIONE DI AZIONI E EVENTI RIVOLTI ALLA COMUNITA’ GIOVANILE

Emesso un avviso pubblico rivolto ad enti del terzo settore e giovani tra i 16 e i 29 anni

Al via un percorso di partecipazione per rendere i giovani del territorio protagonisti nella individuazione e progettazione di interventi ed azioni a favore della comunità giovanile. Il nuovo percorso promosso dall’amministrazione comunale si chiama ‘Giovani in Co-programmazione’ ed è finalizzato a creare un gruppo composto da realtà del terzo settore e ragazzi che si attiverà per la definizione di linee di indirizzo ed attività rivolte ai giovani del territorio che l’amministrazione comunale andrà ad incentivare e progettare, partendo anche dalla valorizzazione di spazi già esistenti come il polo culturale Artèmisia, il nuovo spazio culturale ‘Logos’ di Marlia e il centro Giovani di Santa Margherita che riaprirà nelle prossime settimane dopo gli importanti interventi di riqualificazione realizzati dal Comune. Altro obiettivo è quello di promuovere il concetto di cittadinanza attiva.

Per dar vita al percorso di co-programmazione il Comune ha emesso un avviso pubblico. Potranno partecipare alla co-programmazione i giovani in età compresa tra 16 e 29 anni, appartenenti e non ad Enti del Terzo Settore, nonché gli enti del Terzo settore che abbiano fra gli scopi statutari lo svolgimento di attività e servizi per i giovani che vorranno contribuire a dare il proprio contributo.

“Dopo due anni in cui anche le attività rivolte ai giovani hanno subito uno stop a causa della pandemia, vogliamo ripartire con determinazione implementando e realizzando nuove progettualità rivolte alle nuove generazioni partendo dall’ascolto dei loro bisogni- spiega il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi-. Per questo stiamo avviando un percorso partecipativo per coinvolgere i giovani del territorio in un processo di co-programmazione a fianco di altre realtà locali per attivare un sistema sinergico volto a progettare e proporre iniziative ed azioni efficaci ricolte alla comunità giovanile. Un processo che parte dal basso e che naturalmente avrà come punti di riferimento gli spazi già esistenti per attività giovanili e progetti in corso come il progetto Tutor e il Servizio civile, solo per citarne alcuni. Invito tutti i ragazzi e le ragazze del territorio a prendere parte a questo percorso e a farsi protagonisti delle politiche rivolte ai giovani”.

Il percorso di co-programmazione si svolgerà attraverso tre incontri condotti da facilitatori, che si svolgeranno tra aprile e maggio sul territorio comunale. A questi si aggiungerà un evento finale di restituzione alla cittadinanza.

Le candidature per partecipare al processo di co-programmazione dovranno essere formalizzate tramite il seguente form di google: https://docs.google.com/forms/ d/1f83YU4_ fHF5xt8iOPgM2z5zM3hRCqc7d4XyXh Jl0x9I/edit entro e non oltre martedì 26 aprile 2022 alle ore 10:00. Per ulteriori informazioni tel.0583 428257; giovani@comune.capannori.lu.it