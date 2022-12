46 espositori per due fine settimana portano nei chiostri il meglio dei prodotti del territorio lucchese, ma non solo.

Taglio del nastro per Il Desco 2022. La mostra mercato dedicata all’enogastronomia di qualità torna nei chiostri del Real Collegio per due fine settimana, quello in corso e il prossimo, sabato 10 e domenica 11 dicembre. 46 gli espositori presenti, con un’offerta di prodotti non solo del territorio lucchese, ma anche toscano e di altre regioni italiane, espressione della tradizione e della tipicità dei territori di provenienza.

In programma, nel corso della manifestazione, anche masterclass su distillati e liquori locali, degustazioni di pregiati vini italiani e francesi, seminari sull’olio extravergine di oliva e showcooking dedicati all’incontro tra cucina tradizionale giapponese e prodotti del territorio, ai dolci della tradizione natalizia e alla cucina agricola contemporanea.

fonte noitv