Al via il Canto del Maggio Festival: un percorso nella scuola, nella cultura, nella tradizione

Primo appuntamento con il Maggio il 9 giugno alle 14.30 presso Borgo Sala con Rinaldo Innamorato, testo cantato dai bambini e dalle bambine della classe quinta della Scuola Primaria di Piazza al Serchio. La rappresentazione si inserisce all’interno del Canto del Maggio Festival: un percorso nella scuola, nella cultura, nella tradizione, ideato da l’Associazione La Giubba con il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico e la Compagnia Il Giunco, con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, Comune di Barga, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, GraalCultFest, Fondazione CRL e I.C. Piazza al Serchio.

Per rigenerare il Maggio, obiettivo di questo progetto, risignificarlo al mondo attuale e renderlo spendibile anche sul piano del turismo, è necessario coinvolgere coloro che nel territorio vivono e operano, riprendendo , in modo nuovo, la tradizione degli spettacoli del Canto del Maggio a partire dall’educazione dei più piccoli . Durante l’anno scolastico, dunque, per la durata di quattro mesi, la classe ha lavorato sotto la guida dei maggianti Andrea Bertei e Ferdinando Mori, con il contributo delle maestre Rosaria Pedri e Federica De Cesari.

Il copione ispiratore di Rinaldo Innamorato, datato inizio ‘900, è stato rielaborato da Andrea Bertei e in questa occasione riadattato per i giovani cantori, secondo la prassi delle compagnie “ufficiali”, spostando o creando strofe, ariette ed ottave, per valorizzare al massimo ciascun alunno. I maggianti hanno insegnato ai bambini il canto, i movimenti, i gesti, i ritmi lenti tipici del Maggio: nel suo insieme, infatti, questa attività laboratoriale educa all’esercizio della musicalità, del ritmo e della memoria, insegna la storia, fa conoscere i personaggi del passato, ma soprattutto rinsalda il rapporto con la tradizione del territorio e fra le generazioni.