Al via il bando per il workshop dedicato ai nuovi talenti della comicità

Si prepara la terza edizione del Festival della Risata

Al via il bando per il workshop dedicato ai nuovi talenti della comicità

15 aspiranti comici saranno scelti per partecipare a “Ride bene chi ride… qui”

Lucca, 18 aprile 2022 – Giovani comici cercarsi, che abbiano voglia di esibirsi e soprattutto di migliorare la propria tecnica. Si prepara la nuova edizione del Festival della Risata, che a giugno porterà di nuovo il sorriso nella città di Lucca, organizzato dall’associazione culturale E&E – Events and Executive di Erika Citti e Elisa D’Agostino, con il sostegno del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Come primo atto, apre il bando per partecipare al workshop “Ride bene chi ride… qui”: un corso che si rivolge ai comici, emergenti o aspiranti, di tutta Italia, senza limiti di età, che hanno in comune la passione per la comicità e la voglia di migliorarsi. Il corso si svolgerà in presenza a Lucca, nei giorni del festival dal 10 al 12 giugno 2022 per un totale di 24 ore.

“Alla fine del corso – spiegano Elisa D’Agostino ed Erika Citti – ogni studente elaborerà uno sketch comico che potrà interpretare o fare interpretare. Mentre l’11giugno parteciperanno di diritto all’incontro/lezione speciale di un grande comico di levatura nazionale, il cui nome per il momento non possiamo ancora svelare”.

Le lezioni saranno coordinate e condotte dall’autore e attore Vanni Baldini, che ha partecipato a svariati programmi televisivi e radiofonici come “Che tempo che fa”, “Don Matteo”, “Techetechetè” e “Programmone” e tutt’oggi collaboratore di Nino Frassica, e dall’attore e regista Giorgio Vignali, che ha lavorato grandemente nel cinema comico italiano anni’80 e 90 e in televisione.

La partecipazione al corso per nuovi talenti è gratuita, (fatto salvo un contributo di 45 euro da versare una volta ammesso per le spese di segreteria) e sarà necessario compilare la domanda e prendere visione del bando al sito www.eventsandexecutive.com/evento/festival-della-risata per inviare la richieste di partecipazione c’è tempo fino al 30 maggio.