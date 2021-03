AL VIA IL 15 MARZO I LAVORI DEL ‘SALOTTO URBANO’ DI CAPANNORI

AL VIA IL 15 MARZO I LAVORI DEL ‘SALOTTO URBANO’ DI CAPANNORI:ESTENSIONE DELL’ ACQUEDOTTO, REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DELLA VIA FRANCIGENA E RIQUALIFICAZIONE URBANA

Nel tratto compreso tra la sede della Misericordia e la chiesa di Capannori

Prenderanno il via lunedì prossimo, 15 marzo, i lavori per la realizzazione del ‘Salotto urbano’ di Capannori, il progetto dell’amministrazione Menesini finanziato con oltre 600 mila euro, che prevede la riqualificazione del ‘cuore’ del capoluogo per renderlo più bello e a misura di cittadino.

Un intervento importante che inizierà con i lavori per l’estensione della rete dell’acquedotto sulla Via Romana, nel tratto che va dalla sede della Misericordia fino all’incrocio con via Carlo Piaggia, all’altezza della chiesa di Capannori.

I lavori si articoleranno in tre fasi: dall’incrocio con via Carlo Piaggia a via Tito Strocchi; da via Tito Strocchi all’incrocio con via della Libertà; dall’incrocio con via della Libertà fino alla sede della Misericordia. L’opera avrà la durata di circa un mese e mezzo e comporterà un cambiamento della viabilità per rendere l’area accessibile ai residenti e alle attività che saranno dovutamente informati dall’amministrazione comunale sulle variazioni che saranno apportate.

Al termine dell’intervento dell’estensione dell’acquedotto i lavori per la creazione del ‘salotto urbano’ proseguiranno con la realizzazione del secondo lotto della pista ciclo-pedonale della Via Francigena, lungo circa 300 metri, che collegherà la sede della Misericordia alla chiesa di Capannori e si unirà al primo, già realizzato, tra la rotonda di Antraccoli fino all’altezza della Misericordia, andando così a completare la viabilità ciclo-pedonale tra Lucca e il centro di Capannori.

“Con il secondo lotto della pista ciclo-pedonale della via Francigena coglieremo l’occasione per rendere più bello il centro di Capannori trasformandolo in un ‘salotto urbano’, senza modificare la viabilità esistente – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Oltre alla posa di nuovo asfalto è infatti previsto il rifacimento dei marciapiedi che saranno realizzati in calcestruzzo architettonico con “effetto lavato”, in modo da uniformare il linguaggio architettonico con quanto già realizzato nella Piazza Aldo Moro e l’installazione di nuova illuminazione che sarà a led. Un intervento di riqualificazione che renderà il centro del capoluogo più decoroso, bello, vivibile e attivo e in grado anche di attrarre nuove attività. Oltre a questo i cittadini di questa area, grazie all’estensione della rete idrica, potranno usufruire dell’acquedotto pubblico, un servizio importante ed essenziale”.

I cittadini avranno a disposizione una via bella, con spazi per la socializzazione, dove i pedoni e i ciclisti saranno i veri padroni della strada e le macchine dovranno per forza andare a 30 km all’ora. Sarà creata anche un’isola verde all’intersezione tra la Via Romana e la Via S. Rocco per permettere la sosta dei pellegrini e di coloro che transitano nelle vicinanze. L’area verde vedrà la presenza di piccoli cespugli di specie autoctone alternati a fiori stagionali e sarà attrezzata con sedute, fontanello potabile e portabiciclette. Saranno inoltre, migliorati gli incroci con via della Libertà e via della Chiesa.