Al via i lavori per la sostituzione dell’acquedotto a Massarosa

Al via i lavori per la sostituzione dell’acquedotto nel capoluogo. Gli interventi approvati dalla giunta comunale nell’ottobre scorso erano stati rinviati a dopo le festività natalizie su richiesta dei residenti e dei commercianti di Massarosa.

In accordo con l’amministrazione comunale Gaia aprirà quindi il cantiere da lunedì 24 febbraio. I lavori necessari per la sostituzione e il miglioramento dell’acquedotto di Massarosa riguarderanno la parte alta di via Cenami, dall’incrocio con via del Casone verso via Roma, fino alla parte lastricata della strada. Contestualmente si inizierà a lavorare anche in via IV Novembre, nel tratto tra via Cenami e via Vignacce. Infine la sostituzione delle tubarure riguarderà l’ultimo tratto di via Cenami, dalla parte lastricata in pietra fino all’intersezione con via Roma.

“Dopo il rinvio per le feste natalizie chiesto da questa amministrazioner per arrecare il minor disagio possibile a residenti e commercianti della zona – commenta l’assessore ai lavori pubblici Franco Simonini – i lavori partiranno dalla prossima settimana. Si tratta di interventi di una certa importanza, tesi a cercare di risolvere gli annosi problemi idrici del nostro territorio e per avere quindi una rete idrica migliore”.

Per consentire le lavorazioni necessarie nel tratto interessato dai lavori (via Cenami e via IV Novembre) sarà istituito il divieto di transito e sosta dal 24 febbraio per circa 50 giorni.

--