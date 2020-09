Al via i lavori per la realizzazione di un pergolato all’asilo nido ‘Sebastiano Galli’ di Toringo

Partiranno nei prossimi giorni e si concluderanno entro l’inizio del nuovo anno scolastico i lavori per la realizzazione di un pergolato nel giardino dell’asilo nido ‘Sebastiano Galli’ di Toringo per un investimento di 20 mila euro. Il pergolato sostituirà una struttura in legno non più utilizzabile e sarà realizzato in legno massello di larice completo di tessuto ombreggiante in PVC di circa 18 metri quadrati. Sarà così creato un nuovo e confortevole spazio ombreggiato che sarà utilizzato dai bambini del nido per svolgere attività all’aperto.

Si tratta di uno dei numerosi interventi previsti dall’amministrazione comunale nelle scuole del territorio durante l’estate per rendere le sedi scolastiche più belle, funzionali e sicure in vista del nuovo anno scolastico, per un investimento complessivo che sfiora i 3 milioni di euro, grazie anche al reperimento di finanziamenti esterni. Alcuni interventi sono già conclusi, altri saranno completati entro il 14 settembre.

I lavori più consistenti hanno interessato le scuole primarie “Lorenzo Nottolini” di Guamo e “Luigi Boccherini” di Segromigno in Piano, dove sono in fase di ultimazione opere di miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e miglioramento della normativa di prevenzione degli incendi. L’importo complessivo dei lavori in questi due plessi ammonta a 1 milione e 800 mila euro, di cui 1 milione e 100 mila euro provenienti da un finanziamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur). I restanti 700 mila euro provengono da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da risorse proprie del Comune di Capannori.

Tra i lavori più significativi svolti dal Comune nel periodo estivo ci sono quelli di manutenzione straordinaria all’asilo nido ‘Grillo Parlante’ di via Guido Rossa a Capannori (investimento di 195 mila euro) in fase di ultimazione, che prevedono in particolare il miglioramento del sistema antincendio. Nello spazio esterno dell’asilo nido sarà realizzata anche una nuova struttura con relativa pavimentazione per lo svolgimento di attività didattiche all’aperto.

Già ultimati i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici alla scuola primaria di Lammari e alla scuola secondaria di primo grado di Camigliano (investimento di 120 mila euro) e le opere di impermeabilizzazione di alcune coperture inclinate della scuola secondaria di primo grado di Camigliano, alla scuola primaria di San Colombano e alle scuole dell’infanzia di Lappato, Badia di Cantignano e di Camigliano. Alla scuola secondaria di Capannori è stata ricavata una nuova aula tramite una nuova redistribuzione degli spazi, così come alla scuola primaria di Camigliano.

Un altro intervento riguarderà il refettorio della scuola primaria ‘A.Manzoni’ di Marlia, che sarà interessato da un’opera di risanamento igienico e da lavori di manutenzione ordinaria.

Previsto inoltre l’acquisto, per un importo di 90 mila euro, di tendaggi ignifughi, fonoassorbenti e di sicurezza per ricavare negli atri, nei refettori e nelle palestre di 16 scuole del territorio ulteriori spazi per la didattica per il rispetto del distanziamento tra gli alunni.

Sono inoltre in fase di partenza gli interventi di ripristino della ‘Casa del custode’ alla scuola secondaria di primo grado di Capannori dove saranno ricavati nuovi spazi per la segreteria della scuola, poiché gli attuali spazi saranno utilizzati per la creazione di due nuove aule.