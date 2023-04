Al via i lavori per il recupero del Parco Kennedy a Barga

BARGA – Sono partiti i lavori del primo stralcio degli interventi per la valorizzazione del Parco Kennedy di Barga, importante area verde tra il centro storico e Barga Giardino, che risale al 1968.

fonte noitv

Sono partiti i lavori del primo stralcio degli interventi per la valorizzazione del Parco Kennedy di Barga, importante area verde tra il centro storico e Barga Giardino, che risale al 1968. Si tratta appunto di un primo step di un progetto più ampio che in futuro prevede diverse idee interessanti per rendere più fruibile il parco. Questo il futuro, ma per il presente, un primo intervento finanziato dal Comune. Per questo intervento, del cui progetto si è occupato l’arch. Andrea Bernardini, con i lavori eseguiti dalla ditta Bacci, oltre alla rimozione dell’ex ristorante, che fu costruito negli anni ’90 e che è abbandonato da anni ed ormai in degrado, verranno inoltre demoliti i bagni pubblici anch’essi fatiscenti. Con questi lavori anche la sistemazione della zona esistente tra i due ponti che sovrastano il parco con la rimozione di quel che resta della vecchia pista di pattinaggio. Nei lavori, che dureranno 90 giorni, anche la ripulitura di parte d delle coste e la sistemazione del prato del parco.