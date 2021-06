al via i lavori di messa in sicurezza del fosso Canalaccio

CASTELNUOVO – Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza idraulica nel tratto del fosso Canalaccio che attraversa una parte di Castelnuovo Garfagnana prima di gettarsi nella Turrite Secca.

La Regione Toscana, nell’ambito del bando Interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d’acqua, finalizzati alla rimozione e alla riduzione delle tombature, ha finanziato i lavori di riapertura del fosso in località Carbonaia, per l’importo di 752mila euro.

Il Canalaccio è un canale che lambisce le scuole e rappresentava un pericolo per tutta la popolazione.

Al momento i lavori, eseguiti dalla Intersonda di Castelnuovo, stanno proseguendo grazie al posizionamento di un semaforo, ma dal 2 fino al 9 di Luglio la strada dovrà essere chiusa totalmente per permettere l’esecuzione dell’opera. Per far diminuire il disagio per gli automobilisti verrà posizionata una cartellonistica informativa che permetterà a chiunque di circolare sulla viabilità alternativa

fontenoitv