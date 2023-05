AL VIA I LAVORI AL PONTE DEL FOGLIAIO

AL VIA I LAVORI AL PONTE DEL FOGLIAIO – ECCO COME SARA’ REGOLATO IL TRANSITO SULL’INFRASTRUTTURA AL CENTRO DI LAVORI DA 630 MILA EURO

Menesini: ‘Proseguono gli interventi di messa in sicurezza della rete stradale della provincia’

Giovedì 18 maggio partono i lavori sulla Sp39 ‘di Vergemoli’, in località Ponte del Fogliaio, nei pressi della diga Enel di Trombacco. L’avvio delle opere di manutenzione straordinaria comportano una chiusura temporanea al transito che proseguirà fino al termine dei lavori previsto per la fine della prossima estate.

Dal lunedì al venerdì, per i prossimi 30 giorni e per consentire il montaggio dei ponteggi provvisionali di lavoro, il Ponte sarà chiuso dalle 7:30 alle 19, garantendo il passaggio dei veicoli nelle fasce orarie: dalle 10:30 alle 10:45; dalle 12:45 alle 13:45; dalle 14:30 alle 14:45 e dalle 15:30 alle 15:45.

Sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso per i quali verrà assicurato un varco di passaggio in sicurezza.

«Si tratta di un intervento importante per la circolazione della Valle del Serchio – afferma il presidente della Provincia, Luca Menesini, commentando il provvedimento – e che impegna l’ente per 630mila euro. Oltre ad essere la concreta soluzione di una forte criticità della viabilità della Garfagnana, rappresenta anche un ulteriore intervento, effettuato dalla Provincia, volto a garantire la sicurezza della circolazione sulle strade di propria competenza. Opere che interessano molte strade e infrastrutture su tutto il territorio e che, secondo quello che è il nostro intento, porteranno le strade del territorio a essere adeguate per quelle che sono le esigenze del traffico oggi e nel futuro».

Il Ponte del Fogliaio – costruito in cemento armato nel 1954 – è stato al centro di sopralluoghi che hanno evidenziato un forte degrado di alcune parti della struttura e che hanno comportato, da parte dell’amministrazione provinciale, una limitazione al traffico sul ponte e, contemporaneamente, nel 2018, dei primi interventi finalizzati ad arginare i problemi di degrado.

Adesso, i tecnici dell’amministrazione provinciale hanno evidenziato la necessità di procedere urgentemente con un intervento ‘corticale’, che stabilizzi, blocchi e quindi ripristini il calcestruzzo ammalorato per tutta la struttura del ponte. E’, inoltre, necessario realizzare una soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito, ancorata all’estradosso della soletta di impalcato, creando così un nuovo elemento di ripartizione dei carichi stradali, cosa che permetterà di ripristinare la portata del ponte ai carichi per cui è stato realizzato.