Al via da lunedì 4 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, la possibilità di iscriversi ai corsi della Civica Scuola di Musica, che terrà le lezioni nella sede di Santa Margherita, in via del Marginone 118.

Le lezioni invece inizieranno lunedì 18 settembre e saranno curate dall’Associazione Polyphonia con la direzione artistica di Alessandro Rizzardi.

La scuola prevede un’offerta formativa completa a partire dal corso bimbo in musica dedicato ai bambini da 0 a 36 mesi. Dai 4 ai 6 anni è previsto il corso di propedeutica musicale per avvicinare i bambini alla musica attraverso il gioco. Attivi i corsi per tutti gli strumenti classici e moderni con insegnanti altamente qualificati: chitarra; pianoforte/tastiere; canto; basso; batteria; percussioni; sax; tromba; violino; viola; violoncello; contrabbasso; flauto; clarinetto; mandolino e fisarmonica.

Le formule proposte variano a seconda dell’età degli allievi: Corso Kids (da 6 a 8 anni – una lezione settimanale individuale di 30 minuti di strumento e una lezione di un’ora di formazione musicale di base); Corso Junior (Corso Junior da 8 a 11 anni – lezione individuale settimanale di 50 minuti di strumento ed una collettiva di un’ora di formazione musicale); Corso Teen/Senior (dagli 11 anni – lezione individuale settimanale di strumento di 50 minuti ed una collettiva di un’ora di teoria, armonia, ear training).

Per tutti coloro che si iscriveranno alla scuola entro il 30 settembre è prevista una lezione gratuita.

Per informazioni: musiczone.capannori@gmail.com; www.musiczonecapannori.it; oppure telefonare o whatsapp al 348/3954465.