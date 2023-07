AL VIA GIOVEDi’ 13 LUGLIO LA RASSEGNA ‘TI PRESENTO UN’AMICA’:DEDICATA ALLA LETTERATURA DI GENERE FEMMINILE

In programma ad Artèmisia presentazione di libri, incontri, una mostra-mercato e laboratori per i più piccoli

Conto alla rovescia per l’inizio della nuova rassegna dedicata alla letteratura di genere femminile ‘Ti presento un’amica’ promossa dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità, con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lucca, e curata dalla casa editrice Carmignani Editrice di Santa Croce sull’Arno. La ‘due giorni’ si terrà al polo culturale Artèmisia di Tassignano giovedì 13 e venerdì 14 luglio con un programma ricco di iniziative.

La rassegna si aprirà giovedì 13 luglio alle ore 18.00 con la presentazione del libro di Simonetta Simonetti ‘Storia del lavoro femminile. La Manifattura Tabacchi di Lucca. Una fabbrica di pubblica utilità’, edito da Tra le righe libri (2021). Alla stessa ora (18.00) nella Sezione Ragazzi della biblioteca ‘Ungaretti’ Maria Grazia Anatra, esperta di letteratura per l’infanzia, presenterà il libro ‘Il sogno di Claudia‘ di Marta Morros illustrato da Simona Mulazzani edito da Nube Ocho (2021) con letture e laboratorio per bambine e bambini. ‘Ti presento un’amica’ proseguirà alle ore 21.00 con l’iniziativa ‘Scrivere di donne, scrivere con le donne’ durante la quale sarà presentata l’esperienza del laboratorio di scrittura ‘Parola di Donna’ promosso dal Comune e tenuto da Micol Carmignani, svoltosi nei mesi scorsi a Capannori in occasione dell’ 8 marzo. Interverranno inoltre le autrici dell’antologia ‘Donne sul filo della memoria’ (Carmignani Editrice 2022). Venerdì 14 luglio alle ore 18.00 la rassegna proseguirà con la presentazione del libro ‘Felicemente seduta. Il punto di vista di un corpo disabile e resiliente’ (Le Plurali, 2021) di Rebekan Taussig: oltre all’autrice interverrà anche la traduttrice Beatrice Gnassi. L’evento si concluderà con un incontro sul tema “Conosci te stessa: la medicina di genere” che, a partire dalle ore 21, vedrà l’intervento delle esperte Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di Coordinamento Regionale per la Salute e la Medicina di Genere, Maria Teresa Caputo, Dirigente Medico I livello AOUP, cardiologa, responsabile del percorso donna e menopausa, Francesca Milani, ostetrica e Valeria Valentino, ginecologa e autrice del libro ‘La via della fertilità’ (Mondadori, 2022). Sia giovedì 13 che venerdì 14 luglio si terrà anche una mostra-mercato di libri di genere femminile con la partecipazione delle case editrici Blitos Edizioni, Carmignani Editrice, Le Plurali, Nube Ocho Edizioni e di alcune associazioni. Sarà inoltre possibile visitare la mostra delle opere artigianali realizzate dalle donne dell’Associazione Artigiani e Artisti di Pandora. L’evento è ad ingresso libero. Per informazioni Biblioteca Comunale ‘G.Ungaretti’, Tassignano tel.0583 936427; artemisia@comune.capannori.lu. it.