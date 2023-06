AL VIA DOMENICA 2 LUGLIO L’EDIZIONE 2023 DELLA RASSEGNA ‘L’ALTRO SCRIGNO DI PANDORA’

Prende il via domenica prossima, 2 luglio, l’edizione 2023 della rassegna “L’altro scrigno di Pandora” organizzata, sin dall’inaugurazione del parco Pandora nel 2017, dalla filarmonica ‘Giacomo Puccini’ di Segromigno in Monte con il patrocinio del Comune, che quest’anno è dedicata ai giovani.

Il programma infatti è composto da 4 serate nelle quali i protagonisti saranno proprio i giovani. Si parte con il primo appuntamento (2 luglio ore 21.15) “fuori sede” sul piazzale della chiesa di San Pietro a Marcigliano con una serata dedicata alle favole per i bambini ed in particolare alla celebre ‘Biancaneve ed i sette nani’ a cura dell’associazione PerSan Pietro.

Si arriva quindi al week end clou del 28 luglio quando venerdì, al Parco Pandora, sarà la volta dei giovani della Compagnia de’ Sonati che proporranno lo spettacolo in vernacolo “Meglio un morto in corte che un ameriano all’uscio”. Sabato 29 luglio, sempre al parco Pandora, è in programma la ‘Rassegna delle bande giovanili’: la banda giovanile di Segromigno e la banda giovanile di Torre del Lago daranno vita ad un concerto fatto dai ragazzi e dedicato ai ragazzi. La rassegna si concluderà domenica 30 luglio, sempre al parco Pandora, con lo spettacolo di magia “Il vaso magico” del duo di maghi AlQuadro, uno spettacolo per bambini ,ma che divertirà senz’altro anche i più grandi data la grande capacità dei due giovani maghi di intrattenere il pubblico.

‘Questa bella manifestazione culturale sta crescendo valorizzando non solo il parco Pandora, ma anche altri luoghi significativi del nostro territorio – afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Quest’anno il programma della rassegna mette al centro i giovani e questo ci sembra un aspetto bello e importante. Ringrazio tutti coloro che con impegno e passione anche quest’anno hanno permesso la realizzazione di questa bella iniziativa che offre occasioni cultura e intrattenimento“.

“Per noi della Filarmonica di Segromigno la rassegna di Pandora è diventata una parte fondamentale della nostra programmazione annuale – spiega Andrea Petretti, presidente della Filarmonica ‘G.Puccini’ di Segromigno in Monte-. Quest’anno abbiamo deciso di rendere protagonisti della rassegna i giovani per dar loro la possibilità di esibirsi e mostrare quindi i propri talenti. Un grazie all’associazione PerSanPietro e al CCN ‘Indiana e dintorni’ che ci danno un grande aiuto nell’organizzazione e all’amministrazione comunale che collabora a queste iniziative che valorizzano le nostre frazioni e le nostre associazioni”.

La rassegna vede la collaborazione del Centro commerciale Naturale ‘Indiana e dintorni’ di Segromigno in Monte e dell’associazione PerSanPietro. Le iniziative sono ad ingresso libero e inizieranno alle ore 21.15.