Al via domani 23 settembre la fiera dedicata al settore edile

SdE – SALONE DELL’EDILIZIA 2022

Al via domani 23 settembre la fiera dedicata al settore edile Tante le soluzione anche nell’ottica del risparmio energetico

Incontri, workshop e dimostrazioni

PROGETTARE – RISTRUTTURARE – ARREDARE

Lucca Polo Fiere 23 -24- 25 settembre 2022 – ingresso e parcheggio gratuito

Lucca 22 settembre 2022 – SDE – il Salone dell’edilizia al via. Apre ad ingresso libero venerdì 23 settembre, con orario 9/19 (cerimonia alle ore 12), l’unica fiera toscana dedicata al settore edile, in programma al Polo fiere di Lucca fino al 25 settembre.

Vetrina d’eccellenza per i materiali, le soluzioni edili e il design, più innovativi per il mondo delle costruzioni e dell’architettura è diventata in questa seconda edizione anche il punto di riferimento per aziende, le professioni del settore e gli artigiani.

La manifestazione è collegata con la stazione ferroviaria con un servizio di navetta gratuito, che la mette in costante contatto anche con il centro storico.

Un week end dedicato alla scoperta delle soluzioni, delle tecnologiche, delle idee nel campo della ristrutturazione e costruzione, con incontri, workshop, dimostrazioni e una particolare attenzione ai ritrovati in campo dell’efficientamento e del risparmio energetico. Per conoscere le ultime tendenze, cogliere spunti, incontrare professionisti del settore, per capire come trasformare e rendere più confortevole, sicuro, economico e redditizio il proprio patrimonio immobiliare.

Tanti gli appuntamenti in programma e fra i temi caldi certamente anche quello del “caos superbonus”, oggetto di un apposito incontro ad opera del Collegio dei geometri della provincia di Lucca, venerdì 23 settembre, alle ore 10.

Alle ore 11 e alle 15,30, all’esterno del Polo fiere si terranno le dimostrazioni di Acrobatic System, con operai capaci di operare per qualsiasi intervento in quota e in sicurezza.

Alle 11 e alle 16,30, (stand C10) dimostrazione dei soffitti Saros Design, costituiti da una membrana in pvc non infiammabile a memoria di forma.

Poi i workshop sui sistemi isolanti di ultima generazione e i cappotti termici:

Alle ore 15 invece si parlerà di bioarchitettura con “Città e cambiamento climatico” organizzato da INBAR – Istituto nazionale di BioArchitettura (sezione di Lucca), insieme all’Ordine degli Architetti e Collegio dei Geometri, con l’intervento di prestigiosi nomi del settore.

Nello spazio esterno del Polo Fiere trova spazio la novità del Garden Show, con uno spazio tutto dedicato alle idee per vivere l’esterno.

Fra gli appuntamenti: Giuseppe Pinto, chef ambassador di ALFA FORNI (leader mondiale nella produzione di forni a legna), venerdì 23 delizierà per tutto il giorno il pubblico presente con le sue strepitose pizze, realizzate dal vivo. In fiera, tutti i giorni, anche dimostrazioni di utilizzo, con ricette e assaggi, per imparare a cucinare qualsiasi cosa con i barbecue delle linee BROIL KING.

Fra le attrezzature per l’esterno anche l’opportunità di scoprire Monolith: il grill in ceramica, che offre la libertà di scegliere tra diversi metodi di cottura: grigliare, affumicare, cuocere al forno o arrostire.

Open day di ATE – Un vero istituto tecnico superiore per l’edilizia che In fiera si presenta con due open day (il 23 e il 24 settembre), è il nuovo percorso formativo creato dalla Regione Toscana (https://www.accademiaedilizia.it/) per i giovani fino a 29 anni. Una novità assoluta in Toscana, una proposta formativa completa dedicata all’universo giovanile di neodiplomati, ma anche laureati in cerca di ulteriore specializzazione, desiderosi di entrare nel mondo del lavoro con competenze e strumenti in grado di renderli veri e propri professionisti del settore.

In fiera un’importante mostra dal titolo “Desig(H)ners” con una galleria di una ventina di progetti tutti al femminile, dedicati alla costruzione o trasformazione di edifici e ambienti di grande prestigio, realizzati dalle professioniste aderenti all’AIDIA – Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti.

La manifestazione è patrocinata da: Regione Toscana, Comune di Lucca, Federazione Architetti Pianificatori paesaggisti e conservatori Toscani, Ance Toscana Nord, Istituto nazionale di Bioarchitettura, e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Associazione proprietà edilizia – Confedilizia della provincia di Lucca e degli ordini professionali della provincia di Lucca: OAPPC, Collegio dei Geometri, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, oltre a CNA e Confartigianato Lucca.