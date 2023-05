Al via Cartacea, un mondo tutto dedicato alla carta

Taglio del nastro in piazza Felice Orsi a Porcari, per la seconda edizione della manifestazione. Ecco il programma di eventi della tre giorni dedicata al mondo della carta con la Direzione artistica di Fabrizio Diolaiuti.

Cartacea, un mondo fatto di carta. Taglio del nastro a Porcari per la seconda edizione della 3 giorni dedicata soprattutto ai ragazzi e ai bambini con spazi giochi di cartone, giochi di legno e laboratori gratuiti con la cartapesta, i diorami, riciclo e recupero, letture animate, scrittura, calligrafia, pittura e disegno, ma anche animazioni teatrali e artisti da strada. Tutte iniziative che si organizzate nella Cittadella di Cartacea, realizzata in piazza Orsi dai Fratelli Cinquini, premiati carristi del carnevale di Viareggio.

Fitto il programma di eventi della tre giorni dedicata al mondo della carta con la Direzione artistica di Fabrizio Diolaiuti.Nel fitto programma della tre giorni dedicata al mondo della carta anche incontri, musica e spettacoli. Ma andiamo con ordine. Venerdi 5 alle ore 11 nel Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi il convegno per le scuole superiori sulla carta Magnani nell’arte del XIX secolo, a cura del Museo della Carta di Pescia e aperto anche al pubblico. Alle 16 assegnazione del Premio Cartacea ad Agnese Pini direttrice dei quotidiani editi dal gruppo Monrif La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale.

Sabato 6 alle ore 10, apertura della Cittadella della Carta con giochi e laboratori, mentre nel Palazzo di Vetro sarà la volta del talk “Virtuale o Reale? Metaverso un’illusione da esplorare” con Marco Camisani Calzolari, professore di comunicazione digitale, noto al grande pubblico televisivo come componente della squadra di Striscia la Notizia, Fabio Viola, tra i massimi game designer a livello mondiale, Edoardo Di Pietro, primo laureato al mondo nel Metaverso e Alessio Carciofi, professore universitario, tra i massimi esperti in benessere digitale. Modera Martina Orlandi, blogger e social media marketing.

Nel pomeriggio sul palco di Cartacea, a partire dalle 15, ancora tanto intrattenimento, spettacoli, sfilate di abiti di carta, presentazioni di libri, curiosità sul mondo della carta e informazione, fino alle 19. In contemporanea, sempre in piazza, laboratori per bambini e giochi di legno e di cartone.

Alle 21.30 lo show a ingresso libero “Striscia lo Striscione” con Cristiano Militello, istrionico comico inviato di Striscia la Notizia. Due ore di risate intelligenti.

Domenica 7 a partire dalle 10 ancora laboratori e i giochi per bambini. Nel pomeriggio dalle 15 di nuovo sul palco il grande intrattenimento di Cartacea

fonte noitv