Al via ad inizio 2023 i lavori per l’estensione dell’acquedotto in via S.Cristoforo e in via del Cimitero a Lammari

Prosegue l’opera di estensione della rete idrica sul territorio comunale da parte dell’amministrazione comunale. All’inizio del 2023, prenderanno il via i lavori per l’estensione della rete dell’acquedotto in un tratto di via S.Cristoforo e in un tratto di via del Cimitero a Lammari per complessivi 336 metri. L’intervento è stato concordato dal Comune che investirà complessivamente 140 mila euro con Acque Spa che metterà a disposizione le tubature.

“E’ nostro obiettivo prioritario dotare tutte le frazioni del territorio comunale di un servizio essenziale come quello dell’acquedotto e per questo in collaborazione con Acque Spa stiamo procedendo a realizzare la rete dell’acquedotto laddove non è ancora presente – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Questa estensione realizzata in una zona centrale della popolosa frazione di Lammari permetterà tra alcuni mesi a molte famiglie di potersi allacciare all’acquedotto pubblico beneficiando di un servizio essenziale e importante come quello idrico. L’utilizzo dell’acquedotto garantirà infatti un maggior controllo dell’acqua consumata. L’allacciamento alle condotte alleggerirà anche i prelievi diretti in falda, realizzati attraverso i pozzi, con benefici per il sottosuolo. In collaborazione con Acque stiamo programmando altre estensioni della rete idrica in varie aree del nostro territorio ancora scoperte da questo fondamentale servizio”.