AL VIA AD ALTOPASCIO UN SERVIZIO SPERIMENTALE PER LO SMALTIMENTO “FAI DA TE” DELL’AMIANTO

ALTOPASCIO, 14 dicembre 2022 – Smaltimento dell’amianto “fai da te”? Ad Altopascio si può, grazie al progetto sperimentale avviato dall’amministrazione comunale insieme ad Ascit.

Da domani, giovedì 15 dicembre, al via le domande. L’obiettivo è semplificare ai cittadini residenti ad Altopascio regolarmente iscritti alla Tari, le procedure per raccogliere e rimuovere rifiuti contenenti amianto provenienti da utenze domestiche.

Chi ne farà richiesta, infatti, potrà ricevere un kit, prenotandolo al numero verde di Ascit 800-942951: il costo del kit è a carico del cittadino (150 euro), mentre il trasporto e lo smaltimento sono sostenuti direttamente dal Comune, fino a esaurimento delle risorse messe a disposizione. Il kit contiene tutto il necessario per effettuare in sicurezza le operazioni di rimozione di tettoie, canne fumarie e altri manufatti in amianto presenti nelle abitazioni. Una volta confezionato, il materiale da rimuovere dovrà essere posizionato, previo appuntamento, in modo da garantire ad Ascit o all’azienda incaricata un accesso agevole e in sicurezza.

“Fino a esaurimento delle risorse disponibili vogliamo sostenere i cittadini di Altopascio alle prese con lo smaltimento dell’amianto – spiega l’assessore all’ambiente, Daniel Toci -. È un progetto sperimentale per il nostro territorio, che avevamo inserito anche nel programma elettorale sul tema della qualità dell’ambiente e della salute dei cittadini, proprio per rispondere alle tante richieste pervenute dalla cittadinanza in questo senso. Quello del 2022 è un primo budget, ma contiamo di aumentare lo stanziamento nel 2023 in base anche alle richieste che arriveranno. Ringrazio ASCIT per la collaborazione”.

Con il kit fai da te potranno essere smaltiti pannelli, lastre piane e ondulate fino a 30 mq di superficie complessiva, ovvero una superficie strutturalmente continua, con copertura omogenea, appartenente a un solo proprietario; serbatoi per acqua con capacità massima di 500 litri; fino a 300 kg di manufatti come canne fumarie, cappe; fino a 30 mq di pavimenti in piastrelle viniliche che non contengano amianto nella colla.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare Ascit al numero 800-942951. O collegarsi a questo link: https://www.comune.altopascio. lu.it/pa/servizio- sperimentale-per-la-raccolta- e-rimozione-di-rifiuti- contenenti-amianto- provenienti-da-utenze- domestiche-da-parte-dei- cittadini-residenti-nel- comune-di-altopascio/.