Dal 28 ottobre al 1° novembre, al via a Lucca Comics & Games FOODMETTI Artisti delle Tavole

Un progetto che esplora le connessioni tra fumetti ed enogastronomia realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games



Lucca, 24 ottobre 2022 – Foodmetti è un progetto “editoriale e materiale” che esplora ed espande le connessioni tra l’universo dei fumetti e quello dell’enogastronomia, nato dall’idea dell’autore Giuseppe Camuncoli, dello chef Cristiano Tomei, di SaldaPress – casa editrice (specializzata in fumetti), dello scrittore gastronomico Carlo Spinelli e realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games.

In Foodmetti le eccellenze di questi due mondi si incontrano, con un’attenzione particolare alla scelta dei prodotti e degli artisti, di volta in volta chiamati a rappresentare un’idea di gusto e di condivisione. Centrale nel progetto è la qualità del segno, così come il rispetto di una filiera che sia in grado di valorizzare anche realtà poco conosciute, ma di grande valore. Due argomenti quindi, il disegno e il cibo, che si fondono nell’arte della tavola, un originale spettacolo mediatico che miscela immagini e sapori da supereroi.

E quest’anno Foodmetti farà il suo debutto a Lucca Comics & Games 2022, nelle meravigliose stanze dell’Atelier Ricci trasformato per l’occasione in una sorta di speakeasy, in cui sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti legati al progetto e assistere a numerosi panel che vedranno coinvolti personaggi del mondo food e fumetto, come gli esponenti della Nona Arte Mirka Andolfo, Giuseppe Camuncoli, C.B. Cebulski, Lorenzo De Felici, Sualzo, e quelli delle eccellenze enogastronomiche Cristiano Tomei, Carlo Spinelli, Teo Musso, Marco Macelloni, Tommaso Blandi e tanti altri ancora.

Dopo l’orario di chiusura dell’Atelier Ricci, Foodmetti continuerà nei locali del cocktail bar Accanto con Foodmetti OFF, dove ogni sera gli autori si alterneranno al bancone, servendo i signature cocktail Foodmetti e intrattenendosi a chiacchierare con gli avventori.

Gli eventi all’Atelier Ricci saranno a ingresso libero per tutti i possessori di un biglietto Lucca C&G 2022, mentre quelli di Foodmetti OFF al cocktail bar Accanto saranno aperti a tutti.

La storia:

Il progetto Foodmetti vede come fondatori un gruppo di amici accomunati dall’amore per la buona tavola e le buone letture: il fumettista Giuseppe Camuncoli, lo chef Cristiano Tomei e lo scrittore gastronomico Carlo Spinelli, insieme a Marco Marastoni e Andrea G. Ciccarelli, titolari della casa editrice saldaPress.

Successivamente, grazie a rapporti di amicizia e collaborazione maturati negli anni, i fondatori hanno pensato di coinvolgere anche altre figure, come C.B. Cebulski, editor-in-chief di Marvel Comics e appassionato di cucina, soprattutto italiana (che è subito stato eletto a padrino dell’edizione inaugurale di Foodmetti), la superstar del fumetto Mirka Andolfo, autori come Lorenzo De Felici e Sualzo, ma anche case editrici e realtà importanti del mondo enogastronomico come Star Comics, Panini, Cong, Nuages, Birra Menabrea, Strip And Spirit e Baladin, con il suo fondatore Teo Musso.

La collaborazione e il coinvolgimento di Emanuele Vietina e dell’organizzazione di Lucca Comics & Games, sono stati poi il passo naturale per far sì che il progetto Foodmetti avesse una casa comune e che, anche grazie al patrocinio di Confcommercio Lucca e Massa Carrara, diventasse realtà.

I prodotti:

I prodotti presentati in questa prima edizione di Foodmetti incarnano perfettamente lo spirito del progetto.

Lo chef Cristiano Tomei ha creato per l’occasione una linea di prodotti dedicata ai fumetti dell’universo Marvel: la maionese Iron Mayo, in omaggio ad Iron Man che, grazie all’impiego della barbabietola, si presenta di una inconsueta colorazione rossa, e la Gamma Mayo, ispirata ad Hulk, di cui riprende anche la distintiva nuance verde, data dall’utilizzo del cavolo nero.

Sempre lo chef Tomei presenta Spider Pizza, un classico della cucina italiana rivisto in chiave comics: la mozzarella infatti riprende la forma della ragnatela di SpiderMan creando così un contrasto vivace e immediatamente riconoscibile con la base. Le etichette dei prodotti targati Chef Tomei sono state realizzate da Giuseppe Camuncoli, grazie alla gentile concessione di Marvel Comics.

Tra le proposte food & beverage troviamo anche il marchio di prodotti “piccanti” Spàisi! (Gruppo Saldatori): una serie di sei oli extravergine d’oliva provenienti dal Frantoio di Massarosa, aromatizzati grazie ai peperoncini dell’azienda agricola Carmazzi. Le etichette sono state realizzate da Mirka Andolfo, Giuseppe Camuncoli, Lorenzo De Felici, Daniel Warren Johnson, Ryan Ottley e Dan Panosian. Del marchio Spàisi! fa parte anche il vino Black Kiss, un Tassinaia del 2017 prodotto dalla cantina Castello del Terriccio, dedicato all’omonimo fumetto cult di Howard Chaykin, anche autore dell’etichetta.

Strip and Spirit sarà a Foodmetti con una linea di superalcolici dedicata a Corto Maltese: il Rum Marinero, invecchiato per 3 anni in barili di rovere da quercia americana di bassa tostatura; il Rum Isla Escondida, invecchiato per 7 anni, in barili di rovere da quercia americana a media tostatura e la Vodka Oyster Raspoutine.

Il birrificio indipendente Baladin di Teo Musso partecipa a Foodmetti con la sua Birra Nazionale, la prima birra artigianale 100% italiana, e con Tonica Paprika, una versione speciale della linea Baladin dedicata all’acqua tonica, creata in collaborazione con Star Comics e con l’autrice Mirka Andolfo, che ne ha anche disegnato l’etichetta.

Per quanto riguarda la parte non-food, nello spazio Foodmetti sarà possibile acquistare Mio nonno mi portava a fà gli erbi. Una vita di ricette e ricerca in cucina, il libro autobiografico dell’istrionico chef Cristiano Tomei edito da Rizzoli; i fumetti GrizzlyShark di Ryan Ottley, Murder Falcon di Daniel Warren Johnson, Slots di Dan Panosian, Oblivion Song di Robert Kirkman, Lorenzo De Felici e Annalisa Leoni, Undiscovered Country di Scott Snyder, Charles Soule e Giuseppe Camuncoli, Black Kiss di Howard Chaykin, tutti editi da SaldaPress, e Cucinare con Corto Maltese, il libro edito da Cong con le ricette ispirate alle storie dell’eroe di Hugo Pratt, con prefazione di Massimo Bottura. Per Star Comics saranno disponibili Sweet Paprika di Mirka Andolfo, fresco vincitore del prestigioso Harvey Awards per il Miglior fumetto internazionale, e Beer Revolution, di Sualzo e Teo Musso.