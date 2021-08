Al Vanilla, a Seravezza, la Jungle Summer Sunset!

Direttamente dal Caffè Versilia torna, al Vanilla, presso Palazzo Mediceo, la Jungle Summer Sunset, apericena e drink dalle 18 alle 24.

“Riporteremo la magica atmosfera degli anni 2000 al Caffè Versilia, allora gestito da Lorenzo Verona che, come spesso si sentiva dire in giro, non vendeva solo cocktail ma regalava emozioni!” – Fanno sapere gli organizzatori.

Dopo 20 anni, si vuole ricreare quell’atmosfera per una sera, affinché si possa dimenticare, anche se per poco, il difficile periodo che stiamo attraversando.