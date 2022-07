Al Tiro della Forma tornano i Dance Club all’insegna dell’interculturalità

Ogni giovedì dal 7 luglio al 29 settembre performer e ballerini da tutto il mondo

nell’area di via della Scogliera per riscoprire il piacere di stare in compagnia

Muoversi liberamente e gioiosamente al ritmo di musica e ritagliarsi un momento di relax senza schermi, tastiere e intermediazioni di altro tipo, in uno dei luoghi più freschi e ameni di Lucca. È quello che accadrà per tutta l’estate grazie ad ALDES | SPAM!, che torna ad animare l’area del Tiro alla Forma nel parco fluviale con un appuntamento settimanale di festa interculturale e intergenerazionale, all’insegna dello spettacolo come atto collettivo di incontro e socialità.

L’appuntamento in via della Scogliera 469 è a partire dal 7 luglio quando ripartono i Dance Club. È qui che ci si ritroverà ogni giovedì dalle 19 alle 22 fino al 29 settembre per ballare, ascoltare musica, bere e mangiare insieme. Serate conviviali aperte a tutti, i Dance Club offrono a giovani, adulti, famiglie e bambini una parentesi di relazione col mondo. Appuntamenti in cui semplicemente ci si trova per ballare, dove nessuno dice o insegna nulla e non c’è niente da imparare in uno spazio di rilassata, egualitaria, non verbale e promiscua interazione con gli altri.

“Con i Dance Club – dice Roberto Castello, direttore di ALDES | SPAM! – l’area del tiro della forma torna ad essere un luogo di ritrovo e di danza. Quelle che organizziamo non sono né semplici aperitivi né serate di ballo, ma occasioni per sentire buona musica, farsi coinvolgere nelle danze, mangiare e bere quello che offriamo, rilassarsi insieme, e mettere in moto una rete di relazioni, facendo sì che quel luogo diventi un punto di incontro rilassato e piacevole. Vorrei per questo che a partecipare a queste serate fossero anche famiglie con bambini, che hanno piacere ad uscire di casa, vedere gente e conoscere persone”.

A condurre le serate sarà sempre un danzatore professionista. Ballerini e performer arriveranno da Mozambico, Sud Africa, Iran, Nigeria, Cuba e, ovviamente, anche dall’Italia per proporre incontri all’insegna della musica, della danza, e del cibo sostenibile e di qualità.

“A caratterizzare i Dance Club – prosegue Castello – sarà sempre un forte accento interculturale. A parte le serate in cui suonerà dal vivo Paolo Pee Wee Durante, infatti, gli altri appuntamenti saranno caratterizzati dai playlist di musiche dal mondo. Ogni sera il conduttore sarà diverso affinché il format rimanga lo stesso ma i contenuti cambino rispondendo così ai gusti di tutti”.

I Dance Club saranno anche l’occasione per mangiare e bere qualcosa grazie al catering curato dalla Bottega Equinozio (piatto unico su prenotazione al prezzo di 9 euro, contattando entro la sera precedente il numero Whatsapp 348.0685493) e per incontrare alcune delle più significative realtà del territorio che si occupano a di riuso, economia circolare, commercio equo e solidale e inclusione sociale.

“Queste serate – conclude Castello – vorremmo che fossero anche una vetrina dell’associazionismo e della giovane imprenditoria lucchese, per mettere in moto una serie di relazioni, in modo che non sia solo il tempo del ballo ma anche il tempo dello stare. Che diventi, insomma, un posto dove si innescano e nascono idee, progetti, rapporti e conoscenze”.

Si parte dal 7 luglio. dalle 19 alle 22, con il primo incontro condotto da Genito Molava accompagnato dalle musiche dal vivo di Andrea Melani (batteria), Paolo Pee Wee Durante (organo), Zeno Marchi (chitarra). Il prezzo di ingresso è di 7 euro per gli adulti, i ragazzi sotto i 18 anni entrano gratis.

Un appuntamento fisso, dunque, lungo tutta un’estate, per divertirsi ballando liberamente in compagnia di chiunque: ricchi, poveri, giovani, vecchi, bambini, adulti, donne, uomini, di ogni razza e colore, creando una comunità temporanea di uguali il cui collante sarà solo il piacere e la gioia della festa.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@spamweb.it o chiamare lo 348. 3213503.

I Dance Club sono anche sul web agli indirizzi https://www.aldesweb.org/progetti-locali/dance-club-estate-22/ o https://www.facebook.com/events/1051870612369899.