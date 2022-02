Due singles ignari del loro destino, si incontrano casualmente cercando il regalo per lo stesso matrimonio, generando una serie di situazioni esilaranti. Dire che tra una risata ed un’altra ci sarà l’occasione di riflettere sulle nevrosi e sulle folli dinamiche di una coppia moderna sarebbe una bugia bella e buona, perché durante lo spettacolo non ci sarà tempo tra una risata ed un’altra, ma all’uscita, quando avrete ripreso fiato, ci sarà anche l’occasione per delle considerazioni sulla vita che conduciamo, scapoli e non, e sull’influenza che essa ha sulle nostre relazioni ma soprattutto sulla possibilità di essere e vivere una vita felice.