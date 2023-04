Al Teatro Jenco “Io ci sono”: uno spettacolo contro la violenza di genere

Al Teatro Jenco “Io ci sono”: uno spettacolo contro la violenza di genere

ispirato alla storia di Lucia Annibali

In scena i giovani attori della compagnia viareggina Teatro Res 9 con la regia di Andrea Bruno Savelli per raccontare una storia di coraggio e di lotta

Viareggio, 12 aprile 2023 – Sabato 15 aprile ore 21.00 al Teatro Jenco di Viareggio (via Euro Menini 51) in scena “Io ci sono”, racconto della vicenda dell’avvocata pesarese Lucia Annibali a dieci anni dall’ignobile gesto che ha cambiato per sempre la sua vita. In scena Eleonora Pucci, Alessio Luca Bartelloni e Gaia Manfredini, giovani attori della compagnia viareggina Teatro Res 9, insieme a Andrea Bruno Savelli, che cura anche la regia di questa produzione firmata Fondazione Accademia dei Perseveranti. Il 16 aprile 2013, in una sera qualunque, Lucia Annibali rincasa dopo essere stata in piscina: ad attenderla, dentro il suo appartamento, un uomo incappucciato che le lancia in faccia dell’acido, sfigurandola. Quella stessa notte viene arrestato come mandante dell’aggressione Luca Varani, che con Lucia aveva avuto una tormentata relazione troncata da lei nell’agosto del 2012 e che, secondo la magistratura, aveva assoldato per l’agguato due sicari. Un grido contro la violenza di genere, oltre che un inno al coraggio e alla lotta di una donna, di tutte le donne (info e prezzi www.teatrojenco.it).

La pièce, adattata dal libro “Io ci sono. La mia storia di non amore”, scritto da Lucia Annibali insieme a Giusi Fasano, racconta la storia con Varani, dal corteggiamento al processo («Il tempo con lui è stato una bestia che digrignava i denti e io mi lasciavo sbranare»), dai momenti dell’emozione a quelli della sofferenza. “”Io ci sono” nasce da una pulsione – spiega Savelli – quella di schierarmi contro l’ingiustizia terribile e cruenta che Lucia Annibali ha dovuto subire. La sua storia, infatti, avrebbe potuto essere quella di ciascuno di noi. Così è partito il tentativo di portare la sua vicenda sul palcoscenico, a cui sono seguiti la lettura del libro, la riduzione del testo per il teatro e gli incontri con lei, che ha accompagnato e dato il suo assenso alla stesura della drammaturgia. La gestazione dello spettacolo è durata due anni e mezzo. Al primo incontro, l’unica condizione che Lucia ha posto è stata che lo spettacolo rispecchiasse completamente la storia che aveva scritto. In scena vedremo quello che le è accaduto, attenendoci alla sua versione”.

Teatro Res 9 nasce a gennaio 2023 in omaggio di Davide Moretti, regista, attore e drammaturgo napoletano di nascita ma viareggino da sempre, fondatore del Teatro Rumore. A tre anni dalla scomparsa, nel maggio 2020, nove suoi allievi – Alessio Luca Bartelloni, Alessio Del Dotto, Gabriele Dell’Innocenti, Filippo Fantoni, Nicole Fontana, Matteo Lombardi, Luca Orlandi, Eleonora Pucci e Alfredo Scorza – creano una nuova realtà teatrale, con un obiettivo: coltivare l’eredità di Moretti e farla germogliare in forme nuove, amplificandone lo spirito e il fragore.

Biglietti

Posto unico numerato 15€ + d.p.

Spettacoli extra stagione 12€ + d.p.

Info

Teatro Jenco, via Euro Menini, 51

www.teatrojenco.com