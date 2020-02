Aldo, Uberto ed Ettore domani vi aspettano nella trincea, calda ed accogliente in verità, del Teatro dei Rassicurati, per raccontarvi con sprezzante disdegno del pericolo le vicissitudini di soldati al fronte, impegnati a difendere il sacro suolo italico dall’avanzata dell’esercito austroungarico, pronti a guadagnarsi un ruolo nella Storia e un posto d’onore nel ben noto trionfo di Caporetto.

O forse no.

Ironica, divertente visione di uno spaccato sociale nel contesto di un momento storico irripetibile della nostra Storia.

Imperdibile.

